中選會主委案表決 國民黨立委舉牌抗議

相關新聞
李登輝祕錄：摸索兩岸會談「對岸回以彈道飛彈」2019-04-09 08:45
王金平發文「我有一個夢」有人叫好有人酸：白日夢吧！2019-04-09 10:31
提前今赴美 韓國瑜英文演講「牛津腔？」 韓冰潑冷水2019-04-09 00:15
藍委批蔡政府藉口打假 動手箝制新聞自由2019-04-09 11:09
胡幼偉勸太陽不要再爭：難道諸葛亮關羽不如劉備？2019-04-09 10:46
蔡賴會 協調小組：全程未提現任優先2019-04-09 10:34
李進勇出任中選會主委 綠委支持下付委審查2019-04-09 10:33
走出總統路？ 媽祖遶境勇腳柯為何累癱 狂輸朱立倫2019-04-09 10:00
王世堅再讚韓國瑜 黃子哲諷：錯把天敵當天菜2019-04-09 09:26
蕭美琴：中國假新聞武器化 盼與美方合作面對2019-04-09 09:08
政經學院藝術品爭議 游梓翔：重點在高雄才是台灣頭！2019-04-09 08:29
孫大千嗆王浩宇：「逢韓必反」只是貶低自己的人格2019-04-09 08:08
林宅血案、陳文成案、美麗島事件永久保密？ 府促檢討2019-04-09 00:18
馬英九談台日漁業協議 轟蔡政府哪有爭主權？2019-04-08 23:57
【重磅快評】花媽緊咬張琍敏！驚覺原來蛇鼠不只一窩2019-04-08 18:36
馬英九批蔡政府護漁不力 外交部：不符事實2019-04-08 18:04
日本一吋吋都想要回去 馬英九談護漁批政府「哪有爭主權」2019-04-08 17:03
影／出國沒日沒夜 韓冰：老爸像活在魚缸內大家都看得到2019-04-08 16:37
陳文成案 總統府：檢討有無必要永久保密2019-04-08 16:11
王浩宇要韓國瑜專心市政 黃敬平：只挑對高雄不利去嘴2019-04-08 15:55
不讓台灣入世衛 無國界記者組織籲發採訪證2019-04-08 15:24
媽媽留言憂孩子上戰場 蔡英文：請妳別擔心2019-04-08 15:23
馬英九：政府護漁沒我積極2019-04-08 13:59
審政治檔案條例 藍委、國發會攻防2019-04-08 13:59
王浩宇又批韓國瑜 王淺秋回擊：他是靠韓流發財的人！2019-04-08 13:03
韓國瑜提前一天赴美 高市府：單純為演講調時差2019-04-08 12:46
大甲媽政治人物網路聲量 韓國瑜又樂勝2019-04-08 12:35
解決教改亂象 桃園議員萬美玲投入立委初選2019-04-08 12:34
說大甲媽人潮是國民黨動員？蔡英文：這是假訊息2019-04-08 12:24
高雄經濟狀況甚至比過去更差？高雄有話說2019-04-08 12:19
【即時短評】狂粉成兩面刃 政治人物得小心2019-04-08 12:19
韓粉打爆藍委辦公室 威脅「不挺韓不投你」2019-04-08 12:04
嗆陳菊有弊案 張琍敏道歉：蛇鼠一窩非我所寫2019-04-08 12:03
蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰2019-04-08 11:38
鐵道中心經費來源不明確 交委會保留條文2019-04-08 11:27
台日漁業協議六周年 馬：現在政府沒有我在任時積極2019-04-08 10:59
大甲媽起駕 政壇大咖都來了！獨缺馬英九的原因是2019-04-08 10:36
影／WHA未獲邀函 陳時中：一定派人去增加台灣能見度2019-04-08 09:49
政治檔案草案審查 陳美伶：這絕對不是政治追殺2019-04-08 09:42
熱門文章
蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰2019-04-08 11:38
【重磅快評】花媽緊咬張琍敏！驚覺原來蛇鼠不只一窩2019-04-08 18:36
王浩宇又批韓國瑜 王淺秋回擊：他是靠韓流發財的人！2019-04-08 13:03
黑歷史解禁！中共海軍70年 源自國軍一場喋血大叛變2019-04-09 08:00
質疑朱系人馬「黑」吳敦義 蔡正元：喪盡良心2019-04-08 22:43
蔡英文賴清德見面了 今天下午談一個多小時2019-04-08 19:16
國民黨新北黨部誤傳李嘉進參選5選區立委 引發虛驚2019-04-08 11:22
提前今赴美 韓國瑜英文演講「牛津腔？」 韓冰潑冷水2019-04-09 00:15
蔡賴會後賴清德強調走完初選 小英提現任優先2019-04-08 21:37
榮民捐款傳奇 他廿年前留下1600萬鉅款要幫助國防2019-04-08 19:37
收入大減 街頭藝人從街頭消失2019-04-08 23:44
走出總統路？ 媽祖遶境勇腳柯為何累癱 狂輸朱立倫2019-04-09 10:00
孫大千嗆王浩宇：「逢韓必反」只是貶低自己的人格2019-04-09 08:08
日本一吋吋都想要回去 馬英九談護漁批政府「哪有爭主權」2019-04-08 17:03
說大甲媽人潮是國民黨動員？蔡英文：這是假訊息2019-04-08 12:24
影／吳子嘉批蔡英文為求初選勝出 被新潮流予取予求2019-04-08 15:04
觀察站／綠危機未解…蔡賴之爭 4套劇本2019-04-08 23:50
影／出國沒日沒夜 韓冰：老爸像活在魚缸內大家都看得到2019-04-08 16:37
蔡英文LINE提現任優先挨批 總統府反擊獨派2019-04-08 22:54
媽媽留言憂孩子上戰場 蔡英文：請妳別擔心2019-04-08 15:23
大甲媽政治人物網路聲量 韓國瑜又樂勝2019-04-08 12:35
嗆陳菊有弊案 張琍敏道歉：蛇鼠一窩非我所寫2019-04-08 12:03
蔡賴會後各自表述…蔡提現任優先 賴要走完初選2019-04-08 23:46
選不選2020？柯文哲「為而不有」藏機鋒2019-04-09 00:43
影／批韓國瑜經濟表現差 王浩宇：桃園表現比較好2019-04-08 11:43
王浩宇要韓國瑜專心市政 黃敬平：只挑對高雄不利去嘴2019-04-08 15:55
談總統初選 侯友宜：多減少對立、衝突和算計2019-04-08 11:47
王世堅再讚韓國瑜 黃子哲諷：錯把天敵當天菜2019-04-09 09:26
挑戰艱困選區 吳志揚：盼團結藍營力量2019-04-08 21:41
徵召韓國瑜解決爭議？ 韓國瑜：他們三個先去討論2019-04-08 16:58
高雄經濟狀況甚至比過去更差？高雄有話說2019-04-08 12:19
要選總統嗎？柯文哲：內心有答案，謝謝大家陪我一起走2019-04-08 12:11
「北漂媽媽」潘金英 宣布參選高市立委2019-04-08 11:48
陳長文拱郭台銘選總統？網友：如果民調贏韓國瑜就會選2019-04-08 15:34
綠委建議重組S-2T機隊執行海峽中線海監任務2019-04-08 11:33
蔡賴會後 賴清德：堅定走完初選決心不變2019-04-08 21:15
影／拜請韓神快選總統！ 王世堅：韓國瑜是民進黨天菜2019-04-08 18:08
選立委遭李俊毅質疑 賴神子弟兵林宜瑾不想回應2019-04-08 11:56
韓國瑜訪美報告選總統？賴清德說話了2019-04-08 12:18
蔡賴之爭 陳水扁：不容中途改變初選規則2019-04-09 09:10
留言