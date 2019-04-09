胡幼偉勸太陽不要再爭：難道諸葛亮關羽不如劉備？

2019-04-09 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



文化大學新聞系主任胡幼偉說，有人看他的文章，覺得他好像非常挺韓。這其實是誤解。如果長期追蹤他的意見，便知他最期待的，是國民黨枱面上的政治人物，都能分工合作，共同為國為民效力。

他在臉書貼文說，論到各別政治人物，都各有人欣賞，也各有人排斥。但持平而論，誰沒有缺點？反過來講，也都各有長處。政治工作，要由一個團隊來完成，光靠一個人，再英明神武，也成不了事。

他說，就算韓國瑜當了總統，也不能單獨成就大業，就像唐太宗身邊，也要有房玄齡、杜如晦、長孫無忌跟魏徵吧！所以，看待韓國瑜、吳敦義、朱立倫和王金平時，他最原始的盼望，是他們能組成一個執政團隊，而不要為了誰當總統的事情，最後是一人得勢，其餘鬥敗回家，抑鬱而終！這幾咖，如果擺對了位子，讓其發揮長處，都還能發揮正面作用的。

他說，但很可惜，理想歸理想，一場總統候選人的明爭暗鬥，終究是傷了和氣、毀了團結。

胡幼偉表示，到目前為止，他還是主張讓老韓做總統候選人，那只是因為，韓出戰，國民黨贏面最大。但他相信，以韓自己曾在冷宮待過十幾年的痛苦經驗，一定了解，讓可用之人賦閒，是最大的錯誤。所以，他才力勸敦公、阿倫和喬公，不妨大方退讓，讓老韓為國民黨重回執政舞台，然後，他相信，老韓一定會讓他們繼續在重要職位上發揮長處的。

他說，這幾咖都表達過為國為民做事的心願，如果這話還有半點真實，難道，不做總統，就不願為國為民再做貢獻了嗎？難道，諸葛亮、關羽、張飛、趙雲的歷史評價，會不如劉玄德嗎？

他說，自古以來，政治人物的重要性，不是由官位大小來衡量的；而是由其實際作為來評斷。在各種專業領域中，何其不然？德雷莎修女在天主教系統中，只是位基層修女，但其英名，何人不知？羅馬教廷出過多少位教宗，又有幾位世人皆知？所以，做總統又如何呢？不做總統，就不能做大事了嗎？

胡幼偉夢想一個「當然不可能出現」的場景：在韓國瑜訪美回來後，吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜一起開了個記者會，前三位共同表態，建議不辦初選，直接徵召韓國瑜為國民黨總統候選人，並希望所有希望撥亂反正、台灣安全、人民有錢的選民共同支持老韓為中華民國下任總統。你想，有多少人會感動落淚？整個總統選舉是不是就提前結束了？