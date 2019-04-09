王金平發文「我有一個夢」有人叫好有人酸：白日夢吧！

2019-04-09 10:31 聯合新聞網 綜合報導



現任立法委員王金平。 本報資料照片 分享 facebook 距離2020的總統大選還有200多天，藍綠兩黨面臨初選難題，至今都未能推出正式總統候選人。國民黨在此僵局下，前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋相繼支持徵召高雄市長韓國瑜參選，唯獨王金平不願表態，僅說「我講過很多次了，依照提名辦法來」

面對初選混亂情勢，王金平在臉書上的發文「我有一個夢」吐露心聲，「一個讓國人和諧共榮的夢，團結台灣，選前不撕裂，選後不分裂，護持這片土地，把我畢生的努力回歸眾生」

貼文隨即引來網友各式各樣的留言，不少人表示這應該是「白日夢」紛紛吐槽，「我有一個夢，公道伯舉起韓國瑜的手，支持他選總統」，王金平回覆「感謝鄉親，對於韓市長的決定我們都尊重相挺」。另有網友質疑「2016為何沒作夢？2020將屆，就一直做白日夢呢？只有韓出來，我才可能投下那一票」，王金平也幽默回覆網友「這個只能說現在機運到啦！」。「別再為自己總統夢搞的國民黨在2020又失去機會，號稱公道伯，請真的講點道理，讓一下歷史定位才不會臭掉」，王金平回覆「感謝鄉親，我們都尊重」

面對網友的批評，王金平展現風度，誠意十足回覆，也獲得許多支持者留言加油打氣「加油！選到底！選上，一直上！」、「公道伯加油！」、「王院長，這個夢一定堅持下去！沒後顧之憂、沒有人情包袱的人才能帶領大家走向國際！」