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王世堅再讚韓國瑜 黃子哲諷：錯把天敵當天菜

2019-04-09 09:26聯合報 記者鄭媁╱即時報導

台北市議員王世堅昨天接受廣播節目專訪時指，高雄市長韓國瑜是國民黨最強的人，韓國瑜就是神，讓人見證到神蹟，王說到激動處還指「韓國瑜就是民進黨的天菜」，引發熱議。國民黨文傳會主委黃子哲今在臉書發文酸，韓國瑜明明是民進黨的「天敵」，卻被王世堅說是天菜。「難道是王的口味太鹹重，還是扶龍路上愛相送？」

黃子哲表示，這兩年來，民進黨與韓國瑜交手多次，從沒占到便宜。2016年底，新潮流為了拉掉韓國瑜讓自己人上去，綠委段宜康不惜惡意指控北農黑幕重重，結果北檢因查無韓國瑜涉及菜蟲案等不法的證據予以簽結，等於證明韓的清白。糗大了的段宜康根本無法面對韓要他吞下曲棍球的賭注。

黃子哲說，至於王世堅也在同時期跟幫腔段宜康，痛罵韓國瑜是流氓行徑，結果讓韓在市議會上反唇相譏，說出「問世間(世堅)情為何物」(暗諷王的緋聞)，以及「禿子跟著月亮走」等金句。韓不僅一戰成名，也用勝選讓王世堅再度又賭輸(王在政論節目上說若韓勝選，「這樣我真的又要去跳海！」)。

黃子哲提到，最愛「動手動腳」的民進黨立委邱議瑩，過去曾掌摑立委李慶華、踹破法務部長辦公室大門，也不甘寂寞，惡意扭曲韓國瑜的投資高雄以身相許說，抹黃成讓你老婆陪韓國瑜陪睡一晚。結果邱議瑩被不滿的網友灌爆臉書，邱自己的高雄立委選區，2016年原本得票率高達59.02%，到了這次市長選舉，害得陳其邁僅得到38.38%，遠低於韓的60.16%。

黃子哲說，民進黨提名的陳其邁曾在辯論會上曾說，高雄當然可以換人做，就是不能換韓國瑜。選舉結果，韓大贏陳其邁15萬票，韓流效應甚至外溢，國民黨贏得15席縣市長，遠超過民進黨的6席。也導致蔡英文及賴清德分別辭去黨主席與行政院長。

他認為，由此可知，韓國瑜當然是許多韓粉的最愛的菜，但怎麼會是民進黨的天菜？至於王世堅說，若韓國瑜參選，就可以與民進黨對於國家定位問題辯論清楚。韓的兩岸立場很清楚，就是九二共識，一中各表，拒絕一國兩制。這不僅是民進黨的天敵，更是台獨的天敵。「或許王世堅不是天敵和天菜傻傻分不清，而是身懷扶龍的使命，真是令人感恩又讚嘆。」

國民黨文傳會副主委黃子哲。 聯合報系資料照片／記者余靖瑩攝影
國民黨文傳會副主委黃子哲。 聯合報系資料照片／記者余靖瑩攝影
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韓國瑜民進黨王世堅
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