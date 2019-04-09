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李登輝祕錄：摸索兩岸會談「對岸回以彈道飛彈」

2019-04-09 08:45聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

今日出刊產經新聞的「李登輝祕錄」標題為「摸索兩岸會談，對岸回以彈道飛彈」。

內文提到，前總統李登輝有時會用「生意人」稱那些與中國大陸進行大規模經貿往來的台灣企業家，對他們並不友善。李登輝視台灣的安保極其重要，他認為與中國大陸經商只讓台灣一部分人得到利益，但中國大陸的崛起卻威脅台灣一般民眾的安全。

1994年時，李登輝一口回絕了長榮集團董事長張榮發所提出、在台灣海峽舉行兩岸最高層會談的構想；當時長榮集團正在開拓中國海空運市場。

張榮發事先取得時任中國大陸國家主席江澤民的同意，透過李登輝的心腹、前國策顧問曾永賢傳話。曾永賢曾透露，張榮發的提案有其風險。

在航行於台灣海峽的船隻上舉行雙方高層密室會談，一旦對岸將會談內容依自己的解讀對外發表，成為既成事實，未來國際社會恐怕會是一言堂。李登輝與曾永賢都認為不能冒此風險。

張榮發2003年接受產經新聞訪問時承認，他曾策畫在台灣海峽舉行雙方領導人會談，對於未能實現感到遺憾。張榮發說，當時台灣經濟比對岸更強，李登輝是可以向江澤民方面要求維持台灣的現況99年不變，那是個機會。

所謂「台灣的現況」，指的是台灣由台北的政權統治，與北京是兩個不同的政治體制的現實。至於作為「國家」明確的分野則略而不談，向對岸要求承諾保障繼續維持兩岸曖昧的現況。

在各自不同的思維中，兩岸曾有創造雙方以某種方式相互接近的機會。

1994年10月英文媒體亞洲華爾街日報（THE WALL STREET JOURNAL）刊出李登輝的訪談，他提到，台灣對於與中國大陸直接的會談十分敏感，如果是亞運、亞太經合會峰會的場合則可以接受。

當時，李登輝原本預定參加同月在日本廣島舉行的亞運開幕式，已因為中國大陸的反彈不得不放棄訪日規畫，仍在思索透過國際活動讓兩岸能相互靠近。

1995年6月李登輝在面對中國大陸強烈反彈台美關係升溫時，強行訪美，在母校康乃爾大學演說中提到台灣願意協助中國大陸的經濟自由化與民主化，並再次喊話願在國際場合與江澤民見面。

李登輝的前任總統、故總統蔣經國政權對中堅持三不政策：不接觸、不談判、不妥協，李登輝一百八十度改變了方針。不是在密室，而是藉由國際會議等公開場合實現兩岸領導人會談，是李登輝苦思竭慮的結果。

然而，在李登輝訪美演說的一個月後，中國大陸向台灣附近海面發射了彈道飛彈。李登輝回顧這段回憶，面露苦澀的說「那就是回答」。

今日出刊的產經新聞的「李登輝祕錄」標題為，「摸索兩岸會談 對岸回以彈道飛彈」，前...
今日出刊的產經新聞的「李登輝祕錄」標題為，「摸索兩岸會談 對岸回以彈道飛彈」，前總統李登輝苦思兩岸會談的提案，對岸以發射飛彈作為答覆。東京記者蔡佩芳／攝影
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李登輝彈道飛彈
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