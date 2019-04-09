政經學院藝術品爭議 游梓翔：重點在高雄才是台灣頭！

2019-04-09 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



倫敦政經學院的地球儀公共藝術品「顛倒的世界」把台灣和中國大陸標為不同顏色，遭中國留學生抗議。世新大學副校長游梓翔指出，這作品的重點在「顛倒」的世界，台灣地圖要反過來看，高雄才是台灣頭。

游梓翔在臉書發文說，台獨哪裡是在地圖上改個顏色這麼簡單，政治人物總是喜歡用台灣主體性來動員群眾，畫錯重點，翻轉視角才是「顛倒的世界」的重點。告訴我們，要選2020的人，必須提出以高雄作為台灣頭的策略。

游梓翔臉書發文：

前幾天倫敦政經學院的公共藝術品「顛倒的世界」成了台灣關注的新聞，但大家根本畫錯了重點！

很多人關心台灣在地圖上應該維持紅色，還是和大陸被標示為相同的黃色。但政經學院說是以「聯合國」劃界為依據，真要抗議是否應該先去處理聯合國呢？

其實，台獨哪裡是在地圖上改個顏色這麼簡單？就算吵贏這個，聯合國有改變嗎？而且要搞台獨，在這圖上首先要把你們看不順眼的「CHINA」先消滅掉吧，否則兩邊都是「CHINA」還是很混淆呢。

這圖真正的重點是在「顛倒」的世界，創作者是想透過翻轉地球儀來宣示改變觀看世界的視角。看到沒，台灣地圖要反過來看，台灣被翻轉以後，高雄才是台灣頭！

這告訴我們，要選2020的人，必須提出以高雄作為台灣頭的策略。執政無力的政治人物總是喜歡用台灣主體性來動員群眾，但翻轉視角才是「顛倒的世界」真正的重點。