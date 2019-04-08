【重磅快評】花媽緊咬張俐敏！驚覺原來蛇鼠不只一窩

2019-04-08 18:36 聯合報 記者主筆室╱即時報導



資深女藝人張琍敏日前指總統府秘書長陳菊「蛇鼠一窩」，今天她PO出道歉聲明，但陳菊並不領情，透過菊辦表示希望張琍敏能就其表述的不實內容進行正式澄清及公開道歉，也要說明轉貼的資訊來源，她已委請律師遞狀，訴訟事宜交律師合適處置。

張琍敏身為公眾人物，相關言論自應負社會責任，避免誤導社會輿論，不過，張既已緊急撤文，又在社群媒體PO出道歉聲聲明，陳菊還是不放過她，還要她正式澄清及公開道歉，並交代資訊來源，以陳菊位居總統府秘書長之尊，這樣要求一位資深女藝人要來一場有如公審般的道歉，不免引起社會關注，陳菊真的要玩這麼大嗎？

蛇鼠一窩是什麼意思呢？根據台北市立圖書館線上參考服務系統說明，指中國成語常用鼠和蛇形容人相貌鄙陋、鬼鬼祟祟，心術不正，如獐頭鼠目、蛇頭鼠眼等成語。而一窩可作「許多」或「一夥兒、一塊兒」的意思，所以蛇鼠一窩大致上的意思是一群心術不正、相貌鄙陋的人聚在一起。

這當然是負面的說詞，難怪陳菊會如此不悅並提告，不過，這個成語在政壇屢被使用，卻很少見當事人對簿公堂，甚至在撤文、發表道歉聲明後仍緊咬不放；舉其例，去年5月民進黨要徵召姚文智參選台北市長，但擔任副市長的陳景峻卻確定留任，遭解讀是留下「白綠溝通」管道，國民黨組發會主委李哲華就呼籲市民應看清楚民進黨與柯文哲是「蛇鼠一窩」，不要抱以希望。

2008年9月「公民監督國會聯盟」公布立委評鑑結果，在八個委員會裡表現最佳的立委，藍綠各占一半；其中藍委洪秀柱、邱毅和蔡正元三人，前兩人分別在教育文化、司法法制兩委員會吊車尾，蔡正元在財政委員會排名倒數第三，對於評鑑墊底，邱毅表示這個結果很正常，因為這個組織本來就是親綠，和陳水扁是「蛇鼠一窩」。

2006年6月泛藍陣營發動倒閣，但藍橘不同調，罷免案在立法院遭到否決，親民黨黨團總召集人呂學樟表示，民進黨86席立委沒人敢去投票，其實是不願替陳水扁背書，但不投票等於坐視台灣讓貪腐集團掏空，和陳水扁是「蛇鼠一窩」。

2004年2月民進黨立委蔡啟芳舉行記者會痛批親民黨立委李桐豪與前東帝士集團董事長陳由豪是「蛇鼠一窩」，李桐豪質疑銀行將東帝士集團股價壓得太低，可是底價採公開招標，只要有利可圖，誰都可以去，李嫌底價太低，但訂高沒人買又有何用？蔡啟芳還說李教出來的學生，「沒有好東西、好貨色」。

以上幾例，這些政治人物開罵「蛇鼠一窩」，若非整理，如今還有誰會清楚記得誰罵過「蛇鼠一窩」，誰又被罵過「蛇鼠一窩」？到底蛇鼠有幾窩？更未見因此提告，與陳水扁、柯文哲、李桐豪等人及政黨相較，陳菊的器度顯然稍遜。

至於高雄是有否弊案？不是陳菊或張俐敏說了算，陳菊擔任高雄市長時的專門委員趙嘉寶因收賄判刑定讞卻遲未入監服刑還被雄檢發布通緝，趙不僅趴趴走，還在臉書高調PO文；慶富獵雷艦案爆出高市海洋局前局長王端仁親赴慶富公司，指導慶富副董座陳偉志如何「搓」掉台船等競爭者，陳菊都難諉其過，有沒有弊案？檢調自然會查，陳菊心裡坦蕩，又何需介意？