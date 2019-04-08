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馬英九批蔡政府護漁不力 外交部：不符事實

2019-04-08 18:04聯合報 記者鄭媁╱即時報導

前總統馬英九致詞時提到在任期間護漁作為，但現在的政府卻沒有爭取漁民權益，讓當初爭...
前總統馬英九致詞時提到在任期間護漁作為，但現在的政府卻沒有爭取漁民權益，讓當初爭取到的權益，日本一吋一吋都想要回去，質疑「政府哪裡有爭主權？」、「在這件事情上沒有表現的像一個政府」。 記者江婉儀／攝影
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前總統馬英九今上午走訪宜蘭南方澳漁村參拜廟宇時，針對台灣漁民釣魚台、沖之鳥礁海域作業，時常發生遭日方船艇騷擾，抨擊蔡政府對日本態度過於軟弱，護漁工作做的不夠多，讓他任內的護漁成果全成為歷史。對此，外交部回應，此說法完全與事實不符。

外交部指出，依據2013年「臺日漁業協議」規定，台日雙方每年召開「臺日漁業委員會」，定期諮商協議海域內的作業規則，外交部例均協同漁政、海巡等單位共同對日協商，迄已召開8屆會議，持續爭取我漁民在協議海域內的漁捕權益，並獲致相當進展，外傳政府不積極護漁的說法完全與事實不符。

外交部指出，奉蔡總統指示在2016年建立「台日海洋事務合作對話」平台後，雙方迄已召開三屆會議，並陸續簽署「海難搜索救助合作備忘錄」、「走私及非法入出國應處合作備忘錄」及「海洋科學合作備忘錄」等3項協議，積極在海上安全、海洋科學及漁業等三大領域與日方進行合作，共同維護海洋資源及捍衛漁民海上作業安全。

至於「沖之鳥」附近海域作業的議題，外交部強調，政府一貫主張相關爭議應透過協商方式和平解決，目前亦持續與日本研商雙方均能接受的可行方案。

外交部表示，台日漁事議題由來已久，基於維護我國家利益及漁民權益，外交部向與相關部會密切合作，積極與日方協調可行解決方案，此為政府一貫立場，從未動搖或改變。今後外交部仍將持續在「台日漁業委員會」及「台日海洋事務合作對話會議」等相關平台上，持續配合漁政單位積極與日方協商，以維護我漁民最大權益。

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