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日本一吋吋想要回去 馬英九談護漁批政府「哪有爭主權」

2019-04-08 17:03聯合報 記者江婉儀╱即時報導

前總統馬英九今天中午參加蘇澳區漁會感恩餐敘，他致詞時提到在任期間護漁作為，但現在的政府卻沒有爭取漁民權益，讓當初爭取到的權益，日本一吋一吋都想要回去，質疑「政府哪裡有爭主權？」、「在這件事情上沒有表現的像一個政府」。

馬英九在致詞時提到925保釣行動，當時海巡署派12艘艦艇，前往釣魚臺護衛蘇澳區的58艘漁船，與日本34艘大小艦艇對抗，日本艦艇用跑馬燈、造浪甚至水砲攻擊，海巡署也不甘示弱用水槍對槓，就是因為堅持護漁，到了隔年順利簽屬台日漁業協議，在2012年有17件糾紛，2013年只剩1件，2014年開始就沒發生糾紛，效果相當顯著。

「這幾年我們爭取到的，日本都想一吋一吋要回來」馬英九指出，在座談時，漁民個個義憤填膺，政府需要日、美支持對抗大陸，日本也知道政府需要他們的支持，還希望讓步更多，根本是軟土深掘。

馬英九批評，「政府哪裡有爭主權？有爭漁民的主權嗎？」沖之鳥礁九平方公尺，只有餐會上兩個桌面大，日本卻要求有200海浬的專屬經濟區，但政府從來沒有在這件事情上，表現得像一個政府。

馬英九也呼籲漁民，應該團結起來，要求明年大選的所有總統候選人，支持台灣漁民訴求，不能護漁的總統候選人我們不要。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，因為有台日漁業協定，給漁民一個安心、安全的環境捕魚，但他痛批，選舉時漁民是少數，心中的那塊肉是某人（蔡英文）說的，如果不用心，那塊肉是沒用的肉，如果心中有那塊肉，絕對會被當成一塊寶，質疑現在政府護漁政策作為。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，心中的那塊肉是某人（蔡英文）說的，如果不用心，那塊肉是...
蘇澳區漁會總幹事陳春生說，心中的那塊肉是某人（蔡英文）說的，如果不用心，那塊肉是沒用的肉，如果心中有那塊肉，絕對會被當成一塊寶，質疑現在政府護漁政策作為。記者江婉儀／攝影
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前總統馬英九致詞時提到在任期間護漁作為，但現在的政府卻沒有爭取漁民權益，讓當初爭...
前總統馬英九致詞時提到在任期間護漁作為，但現在的政府卻沒有爭取漁民權益，讓當初爭取到的權益，日本一吋一吋都想要回去，質疑「政府哪裡有爭主權？」、「在這件事情上沒有表現的像一個政府」。。記者江婉儀／攝影
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漁民馬英九護漁
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