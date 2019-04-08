影／發展經濟、兩岸要和平 朱立倫：大家可選學財經的總統

2019-04-08 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



有意參選總統的前新北市長朱立倫今天繼續大甲媽行腳行程走到彰化縣，朱立倫說，他在媽祖行程中也會聽民眾的心聲，接受到大家很多的鼓勵，他是學財經的，未來大家想選出來的總統是要發展經濟、兩岸要和平，讓大家過好日子。

朱立倫今天上午從台中走到彰化縣，下午並接受彰化國聲電台訪問，朱立倫說，跟著媽祖行程，讓他深深感受到超脫所有政治紛紛擾擾，信眾和志工都不分黨派與政治，大家都是媽祖的子弟。

朱立倫說，總統是選來給大家過好日子，讓台灣很多要做的事要完成，經濟要發展、兩岸要和平，百姓最期待的是台灣經濟要好，小時候大家都說台灣經濟發展快、很有希望，但這些年來台灣經濟不好，現在年輕人覺得為何薪水都不漲、不能生小孩、下一代怎麼辦?台灣現在都輸韓國、新加坡 香港，現在世界在發展、別人在賺錢，但台灣發展慢，感覺會比較沒希望，所以大家期待的是台灣真的要改善經濟。

朱立倫說，民進黨一直說要台獨，只是造成兩岸關係緊張與對抗，兩岸和平，才能一起打拚與合作，這才是一般百姓的心聲，百姓只要兒孫未來日子能過得好，而他是學財經的，先前的總統都是讀法律的，這次可以選擇學財經的總統，來拚經濟，看台灣會不會比較興。