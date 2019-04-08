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徵召韓國瑜解決爭議？ 韓國瑜：他們三個先去討論

2019-04-08 16:58聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

國民黨基層力拱高市長韓國瑜選總統，有意競逐總統大位的新北市前市長朱立倫說徵召韓，國民黨就可以解決總統初選爭議。韓國瑜說，朱立倫、立院前院長王金平、國民黨主席吳敦義各有想法，他們3人可先討論，他自己就先去美國推銷高雄。

對於朱立倫說徵召韓，就可以解決國民黨總統初選爭議，韓國瑜說，朱有他的想法、王有他的想法、吳也有他的思考，「反正不管怎麼樣，他們3位黨內的先進、黨內的大老，他們可以在這個時間，可以先討論，大家電話都是暢通的嘛！」

至於他自己，他說，他先去美國，把高雄市這個城市，盡量推銷給美國的好朋友還有華僑，「我覺得我先把這個工作做好，好不好？」

對於台北市議員王世堅誇讚韓國瑜是「民進黨天菜」，韓國瑜今聽了笑說，「謝謝王世堅議員，我覺得他最近很怕他扶龍命格再現，講話開始已經改變他的角度，尊重他，謝謝。」

韓國瑜原預計10日訪美，結果將於明天提前一天赴美，被問到是否有私人行程？韓說，沒有，他就是時差調整，還有準備把演講稿，因為第一次去哈佛大學，又是全世界最有名的大學，希望演講不要丟臉，不要讓高雄市長一去，講了一個荒腔走板，這樣總是不太好，「因為時差的調整、資料的準備，也許多幾個小時會比較好一點而已，就是如此，沒有別的。」

國民黨基層力拱高市長韓國瑜選總統，有意競逐總統大位的新北市前市長朱立倫說徵召韓，...
國民黨基層力拱高市長韓國瑜選總統，有意競逐總統大位的新北市前市長朱立倫說徵召韓，國民黨就可以解決總統初選爭議。韓國瑜說，朱立倫、立院前院長王金平、國民黨主席吳敦義各有想法，他們3人可先討論，而他自己就先去美國推銷高雄。記者蔡孟妤／攝影
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韓國瑜國民黨總統大選
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