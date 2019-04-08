王浩宇要韓國瑜專心市政 黃敬平：只挑對高雄不利去嘴

2019-04-08 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市議員黃敬平。 聯合報系資料照／記者林育瑩攝影 分享 facebook

桃園市議員黃敬平1小時前在臉書針對王浩宇評論高雄市經濟，對王引用的數字不以為然。黃敬平指出，經濟部公布的數字去年11月至今年2月，桃園市的工廠關了219家，高雄市的工廠關了127家，王浩宇卻不提也不比較，「避重就輕，只挑對高雄市不利的去嘴（網路用語，有「打嘴砲」意味）。

桃園市議員王浩宇今天凌晨在臉書評論高雄市臉書，引用高雄市去年11月至今年3月「熱門產業」公司倒閉數字，評論高雄市經濟狀況，要市長韓國瑜專心市政，不要只顧著思考選總統。數字提到高雄市「倒閉」的產業 營建工程業143家、批發零售業431家...等。

黃敬平說，桃園市工廠關的比高雄多，在新申請登記設立的公司數字方面，桃園市去年11月至今年2月，新設立1054家公司，同樣時間高雄市新設了1281家公司，王浩宇怎麼也不敢提？因為王說韓國瑜經濟拼錯方向、高雄市公司登記過去幾個月來減少了好多間，所以他特別去調同期間的資料，結果高雄市新設立公司數量比桃園市多，桃園市的工廠歇業比高雄市慘，王浩宇怎麼都避重就輕，迴避不提？