不讓台灣入世衛 無國界記者組織籲發採訪證

2019-04-08 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



世界衛生大會五月底於將於日內瓦舉行，台灣今年尚未收到邀請函。無國界記者組織 (RSF)今發文呼籲聯合國允許台灣記者及媒體採訪報導聯合國的活動，包括五月底於日內瓦舉行的世界衛生大會。

台灣約有2300萬人，是世界上人口最多的非聯合國會員國。RSF表示，過去數年，中國不斷以各種方式向各國施壓，以阻撓台灣記者採訪等手段在國際社會上孤立台灣。2018年5月，台灣記者申請採訪在日內瓦舉辦的世界衛生大會，連續第二年遭到拒絕，同樣的情形也發生在國際民航組織 (ICAO) 2016年所主辦的三年大會上。

RSF表示，聯合國近年來受到中國施壓，以台灣及其護照不被承認為藉口，多次拒絕台灣公民和媒體提出的採訪申請。RSF呼籲，今年5月20到28日於日內瓦舉行的第72屆世界衛生大會，9月17到30日於紐約舉行的第74屆聯合國大會，以及9月24日到10月4日於蒙特婁舉行的第40屆國際民航組織 (ICAO) 大會，都應允許台灣記者及媒體採訪報導。

該會秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）表示，此禁令違背《世界人權宣言》第19條所述之基本權利，也就是資訊自由。他並強調「發採訪證給具備真誠善意的記者和媒體並不構成政治行為，也不應受其國籍和其代表機構之來源地影響。」