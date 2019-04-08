媽媽留言憂孩子上戰場 蔡英文：請妳別擔心

2019-04-08 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統今天再度重申對於維護國家主權的決心。她稍早在臉書上指出，前幾天，有位媽媽來她的臉書留言，擔心打仗，孩子上戰場，擔心沒有言論自由，引起許多討論。她想跟這位媽媽說，「保護台灣孩子的心情，我和妳一樣，請妳別擔心。」

蔡總統指出，「第一件事情，請妳不要擔心。正因為我堅持國家主權寸土不讓，台灣才能維持台灣民主自由的現狀。反對一國兩制，確保國家主權，就像我們守護家人一樣，不能打折扣。」

「我也要跟妳說，國際社會都知道，在兩岸關係上，台灣從不挑釁，遇到壓力從不屈服，得到支持不會冒進。就是因為這樣，國際上才有這麼多好朋友願意支持台灣。」蔡總統也表示，第二件事情，也請這位媽媽不要擔心。反制錯假訊息，就是為了守護大家的言論自由。

蔡總統強調，跟中國不一樣，在台灣，可以有不同立場的新聞媒體，也保障不同意見的聲音。總統面對批評，就是虛心接受。「就像妳可以在我的臉書上留言，網友也可以自由討論，這都是我們要保障的言論自由。」她也說，不過，「我們不能忍受錯假訊息，尤其是當來自外部的力量，試圖干擾台灣的民主，侵蝕我們的自由時，我們絕對不能默不作聲。」