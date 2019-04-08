張琍敏批蛇鼠一窩 陳菊要求公開道歉

2019-04-08 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



資深女星張琍敏日前在臉書上嗆總統府秘書長陳菊「蛇鼠一窩」，但遭陳菊提告後已刪文，並發出道歉聲明，強調蛇鼠一窩只是「轉貼」。對此，陳菊辦公室今天表示，提告相關事宜，在張臉書發文前，已委請律師遞狀。張身為公眾人物，相關言論應負有社會責任，避免誤導社會輿論，張的言論不僅是針對陳菊個人清白，也包括全體高雄市政府團隊的名譽。

陳菊辦公室指出，希望張能就其表述的不實內容進行正式澄清及公開道歉，以端正視聽，也請說明轉貼的資訊來源，共同遏止抹黑造謠的歪風，捍衛言論自由。訴訟相關事宜一切交由委任律師進行合適處置。