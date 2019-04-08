韓13日餐會、14日演講 門票供不應求

高市長韓國瑜預計10日至18日赴美參訪，但如今決定提前一天先赴美。圖／本報資料照片 分享 facebook

「韓流」強勁勢不可擋。高雄市市長韓國瑜將於4月13日(周六)與南加民眾見面，如今南加政商僑界人士齊動，為此次「韓流」抵洛積極準備。13日晚間餐會、14日演講求票者眾多，足見韓的人氣十足。

泛美中華聯誼會副秘書長張自豪自認，從三山造勢時便被圈粉，如今海外喜歡韓國瑜的僑胞熱情絲毫不低於在台灣。他是一個敢作敢為的人，在「九二共識」已經被污名化的時期，他還敢講出來，能讓很多有同感但不敢言的民眾很佩服。韓國瑜的語言平實也非常貼近百姓，競選期間「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」的語言貼近生活，直入人心。到目前為止，僑社求票（13日晚宴、14日演講）的人仍不在少數。大家都想直面一睹這位高雄新市長的魅力。

他表示，此次韓國瑜訪美的契機是哈佛大學演講，一個政治人物的崛起全世界都會關注。他帶著合作、發展經濟的目的來美，雖然不一定能立竿見影簽下大合作、大單據，但是他以自身知名度，絕對能夠起到推廣高雄以及高雄農商產品的目的。

僑社人士林慧懿指出，韓國瑜非常直接和善良，沒有政客的只說不做。他也很關心民生，在台灣就到各地去跑，為的是要賣出高雄農產品。韓國瑜把君子成人之美、與人為善作為做人方針，在立委退下來後也能安貧樂道，把學校做得很好，這些優秀品格才是這麼多人喜歡他、愛戴他的原因。

她表示，韓國瑜也不是一味退讓和迂腐的人，面對惡人也會以最直接的方式打擊，像之前遭到陳水扁兒子陳致中的誹謗，他便在受訪時直接還擊：「他怎麼不去自首外遇罪？」這也讓很多人感受到他的魄力和直白。所以此次韓國瑜訪問南加州，社區為韓流瘋狂也是意料中事。