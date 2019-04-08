審政治檔案條例 藍委、國發會攻防

2019-04-08 13:59 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



國民黨立委批政院「政治檔案條例草案」是針對國民黨的「國民黨條例」，要求退回程序聯席審查。國發會主委陳美伶指立法是希望在法律原則下執行，一切依法行政。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

國發會指非政治追殺

國發會主委陳美伶上午在立法院司法法制委員會提出審查政治檔案條例草案報告，陳美伶說，這絕對不是政治追殺，行政院版本沒有訂定任何處罰。國民黨立委表示，政治檔案條例草案主管機關為國發會，應由經濟委員會審查，才符合程序，行政院版本送進立法院後，至今尚未詢答，正當性不足，是假正義，真追殺，要求退回程序委員會，將來改以聯席委員會審查。

國民黨立委批政院「政治檔案條例草案」是針對國民黨的「國民黨條例」，要求退回程序聯席審查。國發會主委陳美伶（見圖）指立法是希望在法律原則下執行，一切依法行政。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

藍委要求退程序委員會

司法法制委員會會議主席段宜康同意今天進行詢答，政治檔案條例草案仍由司法法制委員會審查。陳美伶指出，提出政治檔案條例草案，是希望在歷史真實的呈現跟個人資料保護，兩者平衡保護當中，取得最大平衡點。政治檔案應該很公允的被攤在陽光底下，大家可以公開討論。

陳美伶表示，推動開放政治檔案，是希望藉由客觀公正的歷史紀錄公開，還原歷史真相，透過檔案與全民對話，促進和解。政治檔案條例草案是促轉條例的配套法律，也是檔案法的特別法。

國民黨立委沈智慧說，政治檔案條例草案把時間點，定在民國34年8月15日至81年11月6日止的相關檔案及文件紀錄，這樣的時間點非常針對，根本是針對國民黨而來，這個草案究竟是政治檔案條例草案，還是政黨檔案條例草案。

國民黨立委賴士葆表示，政治檔案條例草案是促轉會的最後一塊拼圖，也是追殺國民黨的最後一塊拼圖，促轉會被外界叫做東廠，到現在主委都還沒有重新被任命，實在不敢想像，居然東廠可以決定一切。

國民黨立委吳志揚說，如果政治檔案條例草案若如陳美伶所說，是促轉條例的配套法律的話，那根本就是賦予東廠（促轉會）血滴子。

民進黨立委管碧玲表示，沒有罰則的法律，何追殺之有。對於國民黨立委如驚弓之鳥，真是不解。基於真相調查和人權保護，政治檔案條例草案的審查有迫切需要。