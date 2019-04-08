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王浩宇又批韓國瑜 王淺秋回擊：他是靠韓流發財的人！

2019-04-08 13:03聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

桃園市議員王浩宇關注高雄市政，三不五時就發文批評高雄市長韓國瑜，今又發文指高市3個月內減少825家公司登記，批韓拚經濟方向錯誤。高市新聞局長王淺秋回嗆表示，「這位不分區議員，才真的是靠韓流發大財其中一位」，每天扯後腿、爭取曝光及上通告，「自己發財，也別老是要擋別人財路！」

關於王浩宇的批評，王淺秋說，細節可再問經發局，但如果講韓流發大財，「相信這位不分區議員，才真的是韓流發大財其中一位，每天靠著挖高雄牆角，扯我們後腿，爭取媒體曝光，或上節目拿通告費的機會」。

王淺秋說，相信王浩宇有曝光的需要，但對高市府來說，只有一種目標，就是好好努力，所以對市政議題會認真回應，但是請王浩宇也能夠專心自己的市政，這也是一再重複提醒他的，「自己發了大財，也要讓別人發財嘛，不要老是要擋別人財路！」

王淺秋說，以經發局提供的資料，經濟部公告去年底全國性廢止有6千多家的企業登記，其中當然包含高雄，但以台北來講，就減少1700多家，數量是更高的。且在設廠登記部分，高雄是增加71家，並沒有減少。

她說，12月工廠歇業部分，主要是連續2年工廠校正，就是假設工廠連續沒有營業，或是沒有收入、繳稅記錄的話，就會自動被廢止營業登記證。

不過她說，高雄的地方稅額是增加的，從去年到今年為止，增加實際增的淨額是22.09億，比去年增加6.3%，包括土增稅、契稅等均增加，表示房市交易熱絡，可能一些企業看起來是歇業，但其實是更大的投資，所以會做一些商業目的交換，這部分交易量呈現增加，表示大家是看好景氣、看好高雄。

高市新聞局長王淺秋，曾是電視台記者。 圖／聯合報系資料照片
高市新聞局長王淺秋，曾是電視台記者。 圖／聯合報系資料照片
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王淺秋王浩宇韓流
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