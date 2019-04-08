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播出8年…「上班這黨事」驚傳收攤 明最後一次錄影

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

大甲媽政治人物網路聲量 韓國瑜又樂勝

2019-04-08 12:35聯合報 記者林麗玉╱即時報導

韓國瑜出現鎮瀾宮時，群眾人頭攢動，大家為近距離看韓國瑜，不少人失控擠爆。圖／擷取...
韓國瑜出現鎮瀾宮時，群眾人頭攢動，大家為近距離看韓國瑜，不少人失控擠爆。圖／擷取自 PTT
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2020總統大選，有意角逐大位者到大甲媽遶境拚人氣。根據「網路溫度計」的大數據統計，7日各政治天王出席大甲媽遶境活動的網路聲量，高雄市長韓國瑜僅管未表態參選，但現場擠爆、選總統聲音不斷外，網路聲量更居各天王第一，單日網路聲量數高達4萬7072筆，打敗所有政治人物；其次為蔡總統單日網路聲量3萬1226筆、台北市長柯文哲9499筆，至於賴清德6659筆、朱立倫5507筆、王金平4451筆、吳敦義3228筆。

文化大學廣告系主任鈕則勳分析，韓國瑜現在是政治人物最大尾，網路聲量最高毫無懸念，不過韓選不選2020？還是得面對正當性的門檻，至於柯，他認為，柯文哲應該還在觀望，若韓不出來，柯出來選機會高。

實踐大學講座教授江岷欽則認為，這一場宗教政治學，神與信徒間的關注度，代表的是宗教這一塊的影響力，他認為，網路聲量的顯示，與實際溫度相去不遠，現在看「非韓不可了」，倒是柯文哲，江則建議柯「聽媽祖的話，才能保政治平安。」當藍綠各自歸隊，柯就會比較落寞，只能「冠蓋滿京華，斯人獨憔悴」。

一年一度宗教盛事「大甲媽遶境活動」，成為2020大位角逐者試水溫、拚人氣的政治角力場，除了網路聲量，光看柯文哲7日的直播觀看數，到今上午僅4萬多人次觀看，但韓直播已經破16萬觀看，韓流仍強壓柯流，柯文哲請假參加大甲媽遶境，仍無法奪回聲量寶座。

不過學者鈕則勳認為，韓國瑜會不會出來選還未定，高雄市民的反對會是他最大牽絆，導致柯還在觀望。至於民進黨初選，現在對賴不利的放話多，鈕也認為，若賴操作哀兵、訴求典範級初選，是可以對英派的動作發揮消毒作用，甚至累積更多賴的能量。

韓國瑜柯文哲遶境
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