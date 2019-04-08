解決教改亂象 桃園議員萬美玲投入立委初選

2019-04-08 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



國民黨第二波立委初選開跑，桃園市議員萬美玲今日在40位里長、桃園各中小學家長會長等上百位支持者陪同下，率先前往國民黨桃園市黨部登記。記者林育瑩／攝影 分享 facebook 「桃園富足，孩子幸福」國民黨第二波立委初選開跑，表態參選桃園市第四選區的議員萬美玲，今日近40位里長、桃園各中小學家長會長等上百位支持者陪同下，率先前往國民黨桃園市黨部登記，議員萬美玲表示，她以18年從政經驗，盼以教育專業改革教改亂象，盼打一場民主風範的選戰，為國民黨拿回席次。

議員萬美玲今日與桃園區近40位里長、桃園區各國中小校家長會、里長聯誼會、桃園區退伍軍人協會、桃園女青年會、桃園青年聯盟、社福團體等前後近百人來到國民黨桃園市黨部，並在現場支持者簇擁下，齊聲高喊「桃園富足，孩子幸福」、「從議會出發，往國會邁進」、「孩子的未來交給我」，場面不僅座無虛席，椅子還臨時從倉庫拿出來因應，萬美玲選擇在關鍵時刻挺身表態，盼能為國民黨奪回關鍵的一席。

議員萬美玲說，看到這麼多人撥空前來，讓她非常感動，她說，從政18年擔任5屆議員以來，勤走地方、深耕基層，從沒有鬆懈過，尤其桃園升格後，沒有得到中央公平對待，在重大建設方面，桃園綠線捷運延宕、鐵路地下化停滯，引以為傲的航空城至今原地踏步，她認為，桃園需要強而有力的立委，才能向中央爭取更多預算，落實桃園應有的直轄市建設。

除了地方建設，議員萬美玲提到，自己長年深耕教育領域，尤其教改25年以來，經歷11位教育部長，不但政策反覆，更帶來教育災難，尤其十二年國教的倉促上路，九年一貫、一綱多本，及多元入學成了教育史上最大的亂象，分流教育未落實也讓技職體制大崩壞。大學畢業生人數暴增，空有文憑但無法適得其所，少子化造成流浪教師不知何去何從，這都是教改失敗的印證。

萬美玲認為，台灣教育有三大困境，學生沒有未來、老師失去熱情，政府政策缺乏共識；而教育政策的源頭在中央，她向在場的人宣誓，若獲提名，並且當選到立法院服務，她將用生命發揮專業、用力爭取，把教育亂象一一解決。