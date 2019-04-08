親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
百里侯就職百天
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

播出8年…「上班這黨事」驚傳收攤 明最後一次錄影

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

解決教改亂象 桃園議員萬美玲投入立委初選

2019-04-08 12:34聯合報 記者林育瑩╱即時報導

國民黨第二波立委初選開跑，桃園市議員萬美玲今日在40位里長、桃園各中小學家長會長...
國民黨第二波立委初選開跑，桃園市議員萬美玲今日在40位里長、桃園各中小學家長會長等上百位支持者陪同下，率先前往國民黨桃園市黨部登記。記者林育瑩／攝影
分享
「桃園富足，孩子幸福」國民黨第二波立委初選開跑，表態參選桃園市第四選區的議員萬美玲，今日近40位里長、桃園各中小學家長會長等上百位支持者陪同下，率先前往國民黨桃園市黨部登記，議員萬美玲表示，她以18年從政經驗，盼以教育專業改革教改亂象，盼打一場民主風範的選戰，為國民黨拿回席次。

議員萬美玲今日與桃園區近40位里長、桃園區各國中小校家長會、里長聯誼會、桃園區退伍軍人協會、桃園女青年會、桃園青年聯盟、社福團體等前後近百人來到國民黨桃園市黨部，並在現場支持者簇擁下，齊聲高喊「桃園富足，孩子幸福」、「從議會出發，往國會邁進」、「孩子的未來交給我」，場面不僅座無虛席，椅子還臨時從倉庫拿出來因應，萬美玲選擇在關鍵時刻挺身表態，盼能為國民黨奪回關鍵的一席。

議員萬美玲說，看到這麼多人撥空前來，讓她非常感動，她說，從政18年擔任5屆議員以來，勤走地方、深耕基層，從沒有鬆懈過，尤其桃園升格後，沒有得到中央公平對待，在重大建設方面，桃園綠線捷運延宕、鐵路地下化停滯，引以為傲的航空城至今原地踏步，她認為，桃園需要強而有力的立委，才能向中央爭取更多預算，落實桃園應有的直轄市建設。

除了地方建設，議員萬美玲提到，自己長年深耕教育領域，尤其教改25年以來，經歷11位教育部長，不但政策反覆，更帶來教育災難，尤其十二年國教的倉促上路，九年一貫、一綱多本，及多元入學成了教育史上最大的亂象，分流教育未落實也讓技職體制大崩壞。大學畢業生人數暴增，空有文憑但無法適得其所，少子化造成流浪教師不知何去何從，這都是教改失敗的印證。

萬美玲認為，台灣教育有三大困境，學生沒有未來、老師失去熱情，政府政策缺乏共識；而教育政策的源頭在中央，她向在場的人宣誓，若獲提名，並且當選到立法院服務，她將用生命發揮專業、用力爭取，把教育亂象一一解決。

面對黨內議員詹江村的挑戰，萬美玲表示，黨內同志都是兄弟姊妹，雖然過程當中難免有誤會，不過會以相互尊重、包容的理念，不管最後提名是誰，她都會團結一致，也盼為孩子做好榜樣，打一場引以為傲、民主風範的選戰。

桃園市議員萬美玲今日在40位里長、桃園各中小學家長會長等上百位支持者陪同下，率先...
桃園市議員萬美玲今日在40位里長、桃園各中小學家長會長等上百位支持者陪同下，率先前往國民黨桃園市黨部登記，現場座無虛席。記者林育瑩／攝影
分享
國民黨第二波立委初選開跑，桃園市議員萬美玲今日在40位里長、桃園各中小學家長會長...
國民黨第二波立委初選開跑，桃園市議員萬美玲今日在40位里長、桃園各中小學家長會長等上百位支持者陪同下，率先前往國民黨桃園市黨部登記。記者林育瑩／攝影
分享
桃園市議員萬美玲今日在40位里長、桃園各中小學家長會長等上百位支持者陪同下，率先...
桃園市議員萬美玲今日在40位里長、桃園各中小學家長會長等上百位支持者陪同下，率先前往國民黨桃園市黨部登記，現場座無虛席。記者林育瑩／攝影
分享
國民黨第二波立委初選開跑，桃園市議員萬美玲今日在40位里長、桃園各中小學家長會長...
國民黨第二波立委初選開跑，桃園市議員萬美玲今日在40位里長、桃園各中小學家長會長等上百位支持者陪同下，率先前往國民黨桃園市黨部登記。記者林育瑩／攝影
分享

國民黨退伍軍人鐵路地下化
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

大甲媽政治人物網路聲量 韓國瑜又樂勝

2019-04-08 12:35

說大甲媽人潮是國民黨動員？蔡英文：這是假訊息

2019-04-08 12:24

韓國瑜提前一天赴美 高市府：單純為演講調時差

2019-04-08 12:46

王浩宇又批韓國瑜 王淺秋回擊：他是靠韓流發財的人！

2019-04-08 13:03

高雄經濟狀況甚至比過去更差？高雄有話說

2019-04-08 12:19

【即時短評】狂粉成兩面刃 政治人物得小心

2019-04-08 12:19

韓粉打爆藍委辦公室 威脅「不挺韓不投你」

2019-04-08 12:04

嗆陳菊有弊案 張琍敏道歉：蛇鼠一窩非我所寫

2019-04-08 12:03

蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

2019-04-08 11:38

鐵道中心經費來源不明確 交委會保留條文

2019-04-08 11:27

台日漁業協議六周年 馬：現在政府沒有我在任時積極

2019-04-08 10:59

大甲媽起駕 政壇大咖都來了！獨缺馬英九的原因是

2019-04-08 10:36

影／WHA未獲邀函 陳時中：一定派人去增加台灣能見度

2019-04-08 09:49

政治檔案草案審查 陳美伶：這絕對不是政治追殺

2019-04-08 09:42

【重磅快評】對岸紅衛兵遠去 此岸「綠衛兵」卻興起？

2019-04-08 09:42

林濁水評蔡英文：謎樣總統領導謎樣團隊

2019-04-08 09:18

記者換跑道改當發言人 竟直言老闆「有點白目」...

2019-04-08 09:00

王浩宇批韓讓高雄產業變更差 反被酸：不懂經濟

2019-04-08 08:59

公民陣線警告「準戰爭狀態」 學者：卻似我們的日常

2019-04-08 08:25

我農產品貿易太依賴陸？孫大千：陳吉仲不要當阻力

2019-04-08 08:12

眼紅韓流？民進黨撒「網」反撲 全變蘇蔡複製人

2019-04-08 08:00

韓國瑜訪美 決早一天出發

2019-04-07 23:23

蔡英文號召辣台派 讓台灣更好這條路要繼續向前

2019-04-07 22:37

看到韓國瑜發威 許淑華透露其實當初並不看好他

2019-04-07 21:47

卓榮泰引用「全心全意愛你」懷念鄭南榕

2019-04-07 20:24

「拒一國兩制遊行」嗆韓國瑜 高市府：不怕任何抹紅

2019-04-07 18:48

影／柯粉高喊總統好 柯文哲：就不喜歡人家這樣

2019-04-07 18:29

鄭南榕殉道30周年紀念 時力用紙飛機弔念

2019-04-07 18:25

影／以色列為什麼不會被吃掉 賴清德：他們「獨立自主」　

2019-04-07 17:50

政治檔案條例怎麼訂 立院8日攻防

2019-04-07 17:06

藍指政治檔案條例是追殺 綠籲國民黨面對歷史

2019-04-07 17:04

韓國瑜訪美「關鍵之旅」 傳將和洛杉磯市長碰面

2019-04-07 17:02

中國拆天主教堂 吳釗燮：野蠻攻擊

2019-04-07 16:53

紀念鄭南榕 陳菊：絕不能讓言論自由被濫用

2019-04-07 16:26

同婚專法走完冷凍期 擬15日後展開協商

2019-04-07 16:09

言論自由日 柯文哲在臉書抱怨：我是假新聞頭號受害者

2019-04-07 15:59

國民黨最神秘、兇狠的派系 學者說是這派

2019-04-07 15:33

未獲邀參加WHA 陳時中：大家一起走會走到

2019-04-07 15:26

韓國瑜逛花博兼行銷台中農產 韓粉狂喊「選總統」

2019-04-07 14:12
看更多

熱門文章

看到韓國瑜發威 許淑華透露其實當初並不看好他

2019-04-07 21:47

鎮瀾宮看總統大選 王鴻薇：韓國瑜以外的可以回家睡了

2019-04-07 19:41

台灣關係法40年／雙橡園骨董文物運回台 才發現都被調包

2019-04-07 19:18

記者換跑道改當發言人 竟直言老闆「有點白目」...

2019-04-08 09:00

蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

2019-04-08 11:38

大甲媽起駕 政壇大咖都來了！獨缺馬英九的原因是

2019-04-08 10:36

「拒一國兩制遊行」嗆韓國瑜 高市府：不怕任何抹紅

2019-04-07 18:48

國民黨最神秘、兇狠的派系 學者說是這派

2019-04-07 15:33

憂時差調整不及影響演講表現 韓國瑜訪美提前一天出發

2019-04-07 21:05

我農產品貿易太依賴陸？孫大千：陳吉仲不要當阻力

2019-04-08 08:12

眼紅韓流？民進黨撒「網」反撲 全變蘇蔡複製人

2019-04-08 08:00

王浩宇批韓讓高雄產業變更差 反被酸：不懂經濟

2019-04-08 08:59

學者預言：韓國瑜若不選2020 「韓流熱」馬上退

2019-04-07 22:23

賴清德再提參與初選三不變 態度趨強硬

2019-04-08 00:26

林濁水評蔡英文：謎樣總統領導謎樣團隊

2019-04-08 09:18

4場會面生變 國民黨總統初選作業暫緩

2019-04-08 00:57

綠總統初選協調 可能打延長賽

2019-04-08 00:18

言論自由日 50個學生團體籲：警覺新聞背後的中國因素

2019-04-07 17:52

韓國瑜逛花博兼行銷台中農產 韓粉狂喊「選總統」

2019-04-07 14:12

王金平被問徵召韓國瑜會接受嗎 他只有這個答案

2019-04-08 10:49

台灣關係法40年／TRA推手伍爾夫：無法理解卡特當時想法

2019-04-07 19:24

憶與美政府交涉 程建人：亞太助卿腳翹桌與我談判

2019-04-07 22:28

韓國瑜訪美「關鍵之旅」 傳將和洛杉磯市長碰面

2019-04-07 17:02

影／以色列為什麼不會被吃掉 賴清德：他們「獨立自主」　

2019-04-07 17:50

紀念鄭南榕 陳菊：絕不能讓言論自由被濫用

2019-04-07 16:26

【重磅快評】對岸紅衛兵遠去 此岸「綠衛兵」卻興起？

2019-04-08 09:42

民眾高喊「總統好！」 韓國瑜：喊兩聲快樂一下就好

2019-04-07 20:23

台灣關係法40年／斷交護產大戰 雙橡園國寶竟被調包

2019-04-08 00:11

跌破藍營眼鏡 李嘉進登記參選新北第五選區立委

2019-04-08 11:22

韓粉狂吼「選總統」韓國瑜：喊3聲就好

2019-04-08 00:11

影／柯粉高喊總統好 柯文哲：就不喜歡人家這樣

2019-04-07 18:29

推動台灣關係法立法 商界六壯士成無名英雄

2019-04-07 23:42

說大甲媽人潮是國民黨動員？蔡英文：這是假訊息

2019-04-08 12:24

新北4現任綠委 「要避免倒在初選」

2019-04-07 23:53

空軍救護隊5架黑鷹 夜間搜救性能升級

2019-04-07 14:21

拒絕與賴清德辯論 蔡正元：蔡英文想要黨直接徵召她

2019-04-07 17:48

觀察站／硬碰硬 蔡賴協調路愈走愈窄

2019-04-08 00:36

高雄經濟狀況甚至比過去更差？高雄有話說

2019-04-08 12:19

蔡英文：推動改革 不是浪費四年的領導人

2019-04-07 23:56

觀察站／初選難題 藍在運勁 綠想搓掉？

2019-04-07 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top