【即時短評】狂粉成兩面刃 政治人物得小心

2019-04-08 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



社群網路崛起，政治人物明星化更勝以往。從過去前總統陳水扁的「扁迷」，到台北市長柯文哲的「柯粉」，以及藍營代表國民黨前主席洪秀柱及高雄市長韓國瑜。昔日柱粉跟今日韓粉的相似處，除了成功創造網路聲量外，更護主心切到不分敵我，黨內外一起攻擊，這些粉絲的「忠誠」，也成為政治人物的兩面刃。

韓國瑜是否能代表國民黨競選2020總統，絕對是近日韓粉與政壇最關注的議題。不過國民黨主席吳敦義從對外表示將找韓、王、朱3人各別協調，不僅媒體每天窮追不捨，韓粉也是既緊張又怕受傷害，但最後卻草草在韓國瑜出國前臨時約了3人，讓人感到過於急迫，最後紛紛延期，韓粉心中的大石頭不僅無法放下，也越滾越激烈。

昔日洪秀柱因遭「換柱」，後來又因國民黨敗選當上黨主席，最後又再一次選舉被吳敦義打敗，黯然下台。其不少統派團體、柱粉紛紛在網路上崩潰，揚言抵制吳敦義，要脅退黨，不再支持國民黨。

藍綠的不同處在於，綠的是黨內互打不管多兇，最後都會一致對外，讓支持者團結出來投票；但國民黨不僅暗中較勁，整天黨內互打，甚至支持者會以「支持對象的個人得失」，去決定要不要支持國民黨，整個黨從上到下都在搞分裂，何來中心思想、團結一致？