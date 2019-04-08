韓粉打爆藍委辦公室 威脅「不挺韓不投你」

2019-04-08 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜是否有機會代表國民黨出征2020，是近日最熱的話題；而韓國瑜人紅是非多，出訪中國大陸因會見中聯辦遭綠營圍剿。「韓粉」不滿藍營立委未主動出面幫韓辯護，近期瘋狂致電各立委辦公室抱怨，甚至威脅「不出來幫韓國瑜講話，我就不投你！」

不少國民黨立委辦公室天天接到韓粉「關切」的電話，最困擾的就是表態參選的國民黨立委王金平辦公室，常遇到「深藍韓粉」打來質問，10通電話就有8通問是不是要選到底，選到底是不是要背叛國民黨。

其他立委辦公室接到的電話內容，就是被質疑韓國瑜出訪港澳時遭綠營連番批評，為何同黨立委卻沒有站出來力挺？甚至要國民黨立委去要求黨中央徵召韓國瑜，說如果不是韓國瑜出來選總統，就不要出來投票，還諷刺立委席次會比現在更慘。並要立委出來幫國民黨開記者會辯護，否則就不投該立委，揚言讓他選不上。

韓粉瘋狂的來電舉動，逼得國民黨立委不時出來開「挺韓記者會」，而且參與的立委愈來愈多，幾乎都是明年即將要選舉的區域立委，一字排開來，最多時有將近10個人開記者會，每個人都積極為韓國瑜發聲，除了幫自己累積支持度以外，也希望韓粉可以諒解，饒過他們。