親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣關係法40年
2020誰來選總統
百里侯就職百天
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

嗆陳菊有弊案 張琍敏道歉：蛇鼠一窩非我所寫

2019-04-08 12:03聯合報 記者林文義╱即時報導

資深女星張琍敏日前有感於高雄市長韓國瑜表示不考量2020大選，怒嗆總統府秘書長陳菊蛇鼠一窩，指高雄有弊案，遭陳菊提告後刪文，今天她在臉書PO出道歉聲明，表示「蛇鼠一窩」非她所寫，她只是轉PO。

張琍敏在臉書寫道：日前，本人在美國於臉書貼出「韓市長為什麼不選總統？」一文，其中有觸及總統府秘書長陳菊部分，在台灣引起話題，本人深感不安 特說明如下：

1.本人因人在海外心繫台灣，非常關心台灣前途與發展，也和許多人一樣會習慣性轉貼文章。日前轉貼的這篇文章，經媒體報導知悉，已引起總統府秘書長陳菊不滿，本人即立刻在臉書刪除文章。

2.本人重申臉書文章來自朋友圈，純屬轉貼動作，並無杜撰之惡意，若因此造成對陳菊前市長的任何不敬，本人深感遺憾，也願在此對陳菊秘書長表示歉意」。

張俐敏的道歉聲明引來論戰，有人表示依舊支持花媽對張俐敏提告，認為張只會抹黑前朝，現在要被告就改口；也有人懷疑張是否誠心道歉，又或者是感應到自己的健保卡正在顫抖才發這篇文的。 

但有網友認為真相越辯越明，就怕法院是綠營不公正，高雄市府應該有弊案，期許韓國瑜發揮黃埔精神查案，給人民交代，相信韓國瑜是一個光明正大善良的人會查出來的，靜觀其變吧，張俐敏什麼都不知道，告她根本是欺負她。

張俐敏在臉書PO出道歉聲明，表示「蛇鼠一窩」非她所寫，她只是轉PO。取自臉書
張俐敏在臉書PO出道歉聲明，表示「蛇鼠一窩」非她所寫，她只是轉PO。取自臉書
分享
張琍敏之前到高雄代言崗山之眼。 圖／擷自Youtube
張琍敏之前到高雄代言崗山之眼。 圖／擷自Youtube
分享

陳菊韓國瑜總統府
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

2019-04-08 11:38

大甲媽起駕 政壇大咖都來了！獨缺馬英九的原因是

2019-04-08 10:36

【即時短評】狂粉成兩面刃 政治人物得小心

2019-04-08 12:19

台日漁業協議六周年 馬：現在政府沒有我在任時積極

2019-04-08 10:59

說大甲媽人潮是國民黨動員？蔡英文：這是假訊息

2019-04-08 12:24

高雄經濟狀況甚至比過去更差？高雄有話說

2019-04-08 12:19

韓粉打爆藍委辦公室 威脅「不挺韓不投你」

2019-04-08 12:04

鐵道中心經費來源不明確 交委會保留條文

2019-04-08 11:27

影／WHA未獲邀函 陳時中：一定派人去增加台灣能見度

2019-04-08 09:49

政治檔案草案審查 陳美伶：這絕對不是政治追殺

2019-04-08 09:42

【重磅快評】對岸紅衛兵遠去 此岸「綠衛兵」卻興起？

2019-04-08 09:42

林濁水評蔡英文：謎樣總統領導謎樣團隊

2019-04-08 09:18

記者換跑道改當發言人 竟直言老闆「有點白目」...

2019-04-08 09:00

王浩宇批韓讓高雄產業變更差 反被酸：不懂經濟

2019-04-08 08:59

公民陣線警告「準戰爭狀態」 學者：卻似我們的日常

2019-04-08 08:25

我農產品貿易太依賴陸？孫大千：陳吉仲不要當阻力

2019-04-08 08:12

眼紅韓流？民進黨撒「網」反撲 全變蘇蔡複製人

2019-04-08 08:00

韓國瑜訪美 決早一天出發

2019-04-07 23:23

蔡英文號召辣台派 讓台灣更好這條路要繼續向前

2019-04-07 22:37

看到韓國瑜發威 許淑華透露其實當初並不看好他

2019-04-07 21:47

卓榮泰引用「全心全意愛你」懷念鄭南榕

2019-04-07 20:24

「拒一國兩制遊行」嗆韓國瑜 高市府：不怕任何抹紅

2019-04-07 18:48

影／柯粉高喊總統好 柯文哲：就不喜歡人家這樣

2019-04-07 18:29

鄭南榕殉道30周年紀念 時力用紙飛機弔念

2019-04-07 18:25

影／以色列為什麼不會被吃掉 賴清德：他們「獨立自主」　

2019-04-07 17:50

政治檔案條例怎麼訂 立院8日攻防

2019-04-07 17:06

藍指政治檔案條例是追殺 綠籲國民黨面對歷史

2019-04-07 17:04

韓國瑜訪美「關鍵之旅」 傳將和洛杉磯市長碰面

2019-04-07 17:02

中國拆天主教堂 吳釗燮：野蠻攻擊

2019-04-07 16:53

紀念鄭南榕 陳菊：絕不能讓言論自由被濫用

2019-04-07 16:26

同婚專法走完冷凍期 擬15日後展開協商

2019-04-07 16:09

言論自由日 柯文哲在臉書抱怨：我是假新聞頭號受害者

2019-04-07 15:59

國民黨最神秘、兇狠的派系 學者說是這派

2019-04-07 15:33

未獲邀參加WHA 陳時中：大家一起走會走到

2019-04-07 15:26

韓國瑜逛花博兼行銷台中農產 韓粉狂喊「選總統」

2019-04-07 14:12

韓國瑜逛台中花博 盧秀燕送太陽餅：不言可喻

2019-04-07 13:51

吳敦義大甲鎮瀾宮參拜

2019-04-07 13:50

李登輝秘錄：張榮發提兩岸領導人海上會談 李否決

2019-04-07 13:43

影／蔡英文：面對假訊息 要守護台灣民主自由

2019-04-07 13:08
看更多

熱門文章

看到韓國瑜發威 許淑華透露其實當初並不看好他

2019-04-07 21:47

鎮瀾宮看總統大選 王鴻薇：韓國瑜以外的可以回家睡了

2019-04-07 19:41

台灣關係法40年／雙橡園骨董文物運回台 才發現都被調包

2019-04-07 19:18

「拒一國兩制遊行」嗆韓國瑜 高市府：不怕任何抹紅

2019-04-07 18:48

記者換跑道改當發言人 竟直言老闆「有點白目」...

2019-04-08 09:00

國民黨最神秘、兇狠的派系 學者說是這派

2019-04-07 15:33

憂時差調整不及影響演講表現 韓國瑜訪美提前一天出發

2019-04-07 21:05

我農產品貿易太依賴陸？孫大千：陳吉仲不要當阻力

2019-04-08 08:12

眼紅韓流？民進黨撒「網」反撲 全變蘇蔡複製人

2019-04-08 08:00

大甲媽起駕 政壇大咖都來了！獨缺馬英九的原因是

2019-04-08 10:36

王浩宇批韓讓高雄產業變更差 反被酸：不懂經濟

2019-04-08 08:59

學者預言：韓國瑜若不選2020 「韓流熱」馬上退

2019-04-07 22:23

賴清德再提參與初選三不變 態度趨強硬

2019-04-08 00:26

4場會面生變 國民黨總統初選作業暫緩

2019-04-08 00:57

綠總統初選協調 可能打延長賽

2019-04-08 00:18

韓國瑜逛花博兼行銷台中農產 韓粉狂喊「選總統」

2019-04-07 14:12

言論自由日 50個學生團體籲：警覺新聞背後的中國因素

2019-04-07 17:52

台灣關係法40年／TRA推手伍爾夫：無法理解卡特當時想法

2019-04-07 19:24

憶與美政府交涉 程建人：亞太助卿腳翹桌與我談判

2019-04-07 22:28

蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

2019-04-08 11:38

韓國瑜訪美「關鍵之旅」 傳將和洛杉磯市長碰面

2019-04-07 17:02

影／以色列為什麼不會被吃掉 賴清德：他們「獨立自主」　

2019-04-07 17:50

韓國瑜逛台中花博 盧秀燕送太陽餅：不言可喻

2019-04-07 13:51

林濁水評蔡英文：謎樣總統領導謎樣團隊

2019-04-08 09:18

紀念鄭南榕 陳菊：絕不能讓言論自由被濫用

2019-04-07 16:26

民眾高喊「總統好！」 韓國瑜：喊兩聲快樂一下就好

2019-04-07 20:23

郭台銘真不選？謝龍介：兩個月後如果韓不選就只剩下他

2019-04-07 12:22

台灣關係法40年／斷交護產大戰 雙橡園國寶竟被調包

2019-04-08 00:11

韓粉狂吼「選總統」韓國瑜：喊3聲就好

2019-04-08 00:11

影／柯粉高喊總統好 柯文哲：就不喜歡人家這樣

2019-04-07 18:29

【重磅快評】對岸紅衛兵遠去 此岸「綠衛兵」卻興起？

2019-04-08 09:42

推動台灣關係法立法 商界六壯士成無名英雄

2019-04-07 23:42

王金平被問徵召韓國瑜會接受嗎 他只有這個答案

2019-04-08 10:49

新北4現任綠委 「要避免倒在初選」

2019-04-07 23:53

傳美方可能四月底前宣布售台M1A2戰車案

2019-04-07 13:36

空軍救護隊5架黑鷹 夜間搜救性能升級

2019-04-07 14:21

周錫瑋：徵召韓國瑜不辦初選 吳王朱周共同輔選

2019-04-07 12:40

拒絕與賴清德辯論 蔡正元：蔡英文想要黨直接徵召她

2019-04-07 17:48

觀察站／硬碰硬 蔡賴協調路愈走愈窄

2019-04-08 00:36

徵召韓國瑜？ 吳敦義：用誠意耐心推出最有機會的人

2019-04-07 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top