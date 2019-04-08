嗆陳菊有弊案 張琍敏道歉：蛇鼠一窩非我所寫

2019-04-08 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



資深女星張琍敏日前有感於高雄市長韓國瑜表示不考量2020大選，怒嗆總統府秘書長陳菊蛇鼠一窩，指高雄有弊案，遭陳菊提告後刪文，今天她在臉書PO出道歉聲明，表示「蛇鼠一窩」非她所寫，她只是轉PO。

張琍敏在臉書寫道：日前，本人在美國於臉書貼出「韓市長為什麼不選總統？」一文，其中有觸及總統府秘書長陳菊部分，在台灣引起話題，本人深感不安 特說明如下：

1.本人因人在海外心繫台灣，非常關心台灣前途與發展，也和許多人一樣會習慣性轉貼文章。日前轉貼的這篇文章，經媒體報導知悉，已引起總統府秘書長陳菊不滿，本人即立刻在臉書刪除文章。

2.本人重申臉書文章來自朋友圈，純屬轉貼動作，並無杜撰之惡意，若因此造成對陳菊前市長的任何不敬，本人深感遺憾，也願在此對陳菊秘書長表示歉意」。

張俐敏的道歉聲明引來論戰，有人表示依舊支持花媽對張俐敏提告，認為張只會抹黑前朝，現在要被告就改口；也有人懷疑張是否誠心道歉，又或者是感應到自己的健保卡正在顫抖才發這篇文的。