蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

2019-04-08 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



大甲鎮瀾宮媽祖遶境，政治人物爭相參與，人氣也成了網友關注的焦點，昨晚有PTT 網友 拿出總統蔡英文和高雄市長韓國瑜到場時的空拍圖做對比，立引爆網友熱議。

大甲媽祖7日晚上10點要遶境起駕，蔡英文總統昨天下午到鎮瀾宮上香，在鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下請出鎮瀾宮媽祖神像，分別是正爐媽，湄洲媽和副爐媽。蔡英文到場時，台中市長盧秀燕，前台中市長，現任交通部長林佳龍等人陪同進入鎮瀾宮，她走進鎮瀾宮廣場的時候，受到夾道民眾歡迎，大喊總統好。

韓國瑜則是稍後趕到大甲鎮瀾宮、南投三玄宮參拜還願，所到之處人潮簇擁緊緊相隨，「選總統，救台灣」聲不絕於耳，面對熱情民眾不停高喊選總統，韓國瑜不得不採「限制令」要民眾「喊三聲爽一下就好了！」他到大甲鎮瀾宮時，韓粉擠爆現場，狂喊「總統好」、「選總統！」讓 現場500 警力幾乎難以招架。

網友貼出兩人到場時的空拍照， 可以清楚看到蔡英文出現會場時人潮眾多，不過大家讓出一條道路讓蔡通行；至於韓國瑜出現時，群眾人頭攢動，大家為近距離看韓國瑜，不少人失控擠爆。

針對兩圖，網友比較蔡、韓兩人的人氣，引發兩方派論戰，韓粉指韓國瑜的空照圖看來人群密集又熱情，蔡英文的空照圖具兩邊空空很冷靜；綠粉認為說這是維安的問題，也有綠粉指這是假新聞，韓國瑜帶人帶攤販算有小聰明，但卻自作聰明，而且選總統不是選八卦板主。