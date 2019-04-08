鐵道中心經費來源不明確 交委會保留條文

2019-04-08 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



交通委員會今天繼續審查行政院函請審議「財團法人軌道技術研究及驗證中心設置條例草案」案，鐵道局長胡湘麟表示，中心的創立基金為新台幣1000萬元，由交通部編列預算。但多數交委會委員認為，原條例草案的經費來源不夠明確，條文予以保留。

根據草案，軌道中心（將改名為鐵道中心）創立基金由主管機關交通部編列預算捐助新台幣1000萬元，經費來源包括創立基金利息、受託研究及提供服務的收入、政府補助研究計畫的經費及國內外公司機構、團體或個人贈等。

立委陳素月指出，草案條文的經費條列不明確，令她很擔心。因為受託研究及提供服務的收入都是不確定性的經費，有多少公司團體願意捐贈也很難說。立委林俊憲也表示，條文應該把相關財務明確寫出來。召委李昆澤說，此條文先保留，請鐵道局把相關經費來源和比例具體列出。

胡湘麟回應，台灣軌道產業如果要往上發展，驗證服務是一定要做的。今天若產業界要提出產品，檢測驗證會是主要收入來源，但不可諱言的是，目前相關產業的國產化，仍未達一定比例。預估未來十年會有1500億元的產值。

此外，草案新增「本中心為財團法人，其設置依本條例之規定；本條例未規定者，適用其他法律之規定」。提案委員表示，「財團法人軌道技術研究及驗證中心」為公設財團法人，需經立法院三讀通過其設置條例方得設置，惟經查其他依立法院三讀通過之設置條例而成立者，如國際合作發展基金會、工業技術研究院等，皆有此相關條文以明定條例的法律位階。