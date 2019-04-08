王金平被問徵召韓國瑜會接受嗎 他只有這個答案

2019-04-08 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫昨天受訪重申，全力支持國民黨中央徵召高雄市長韓國瑜，並指黨中央要溝通的對象是反對徵召的人。對於朱立倫、周錫瑋紛紛表態願意支持徵召韓國瑜，王金平上午受訪被問到是否接受徵召韓，他表示已講過很多次，就是依照黨的提名辦法。

針對吳韓會延期造成黨內初選延後，王金平表示，延不延後是黨中央決定的，很重要的是到現在為止，對於提名辦法黨章有規定，依據黨章規定黨中央要做出提名辦法，但提名辦法還沒有出來，什麼時候出來我們尊重黨中央。

而現在朱立倫跟周錫瑋都表態願意徵召韓國瑜，剩下王金平還未表態，遭台北市議員羅智強批評在卡韓？王金平表示，黨有黨的制度，就依制度，黨中央能夠敲定提名辦法，大家就遵照提名辦法來，「現在談什麼事都是個人意見而已」。

此外，王金平昨天表示媽祖派人來傳達說，不是不提名就不參選，媒體詢問，那2020也可能這樣美夢成真嗎？王金平回應記者想太多了，他的美夢成真是要能夠當選，全部為眾生，希望競選過程是和諧的，競選過後也是和諧的，為台灣的努力來發展。

媒體追問目前黨內看起來好像不太合諧？對此王金平表示，也沒有誰對誰直接做什麼攻擊或衝突；記者再問，但放話很多？王金平說，這難免，人嘛，你有一張嘴他有一張嘴。