大甲媽起駕 政壇大咖都來了！獨缺馬英九的原因是

2019-04-08 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



前總統馬英九這10年來，每年都在大甲媽起駕日前往台中鎮瀾宮，不是請媽祖上轎就是被安排扶轎，但大甲媽昨晚起駕，政壇藍白綠有意參選總統的「太陽們」都先後來參拜，卻獨缺馬英九，這位缺席的太陽更引起眾人關注。

其實，馬英九今天一早來到宜蘭，因他任內簽署的「台日漁業協議」即將滿6年，該協議解決台日兩國將近40年的捕魚爭議，讓漁民在釣魚台附近海域捕魚時，避免再被噴水驅趕，或被抓去日本等交錢才能放人，尤其簽了此協議後，對宜蘭漁民受惠更大，至今仍感念不已。

馬英九曾說，這項在2013年簽訂的協議得到國內外一致讚許，無疑是一個平等互惠的協定，更沒有喪權辱國的狀況。

蘇澳區漁會為感謝馬前總統，邀請他今天到宜蘭，而馬英九稍早也前往羅東博愛醫院向已故的創辦人許文政靈前致祭，由國民黨前秘書長金溥聰及中央社前社長羅智成陪祭。

馬英九年年都在媽祖起駕日到鎮瀾宮參與活動並致詞，展現高人氣，今年廟方也發出邀請，藍白綠的所有大咖都來了，但馬前總統卻罕見缺席，是否刻意避開？這位沒到的「太陽」更引起眾人討論。