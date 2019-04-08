【重磅快評】對岸紅衛兵遠去 此岸「綠衛兵」卻興起？

2019-04-08 09:42 聯合報 主筆室



台灣公民陣線在高雄舉辦「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」遊行，太陽花運動學生領袖林飛帆（左一）參加力挺。本報資料照片 分享 facebook 兩岸去除敵對狀態、大量大陸同胞來台觀光後，發明了句：「不到台灣，不知文革還在搞！」原屬戲謔玩笑之詞，如今愈看，卻愈可能成真…。

昨天言論自由日，台大學生會、政大學生會與政大野火陣線等50個學生團體宣布成立「青年抵制假新聞陣線」，並在立委黃國昌、島國前進發起人林飛帆等政治人物、社運人士連署支持下，提出「拒看偏頗造神報導，抵制不實假新聞」共同聲明。

該陣線並提出3點訴求：抵制違反事實查證原則、損害公共利益的不實新聞；拒絕收看報導比例不合理、報導偏頗、充滿造神新聞的媒體；警覺新聞背後的「中國因素」，要求政府加緊防堵中國資訊戰的金流和操控，未來將串連全國大專院校進行校內轉台、校園周邊商家轉台。

學生有理想、有活力，為了更美好的目標搞學運、活動本屬正常也應支持，但看該陣線如此高度依附當今執政者作為的政治訴求運動，甚且還有立場特定的政治人物參與，就真的讓人不明所以其理想性何在？更不禁讓人與對岸的文革、紅衛兵產生聯想。

觀其訴求，第一點看似合理，卻有「誰來確定違反事實查證原則」及「誰來定義公共利益遭受什麼損害」的大哉問。從NCC主委「被請辭」一事，難道這些大學生及領導者竟然「無感」，還要聽任政客擺布？

第二點更是可笑，豈不知近幾年來最充滿神之光環的唯「賴神」與「柯神」，多少也與「青年抵制假新聞陣線」若干人物有所聯結。當年造神不見其反彈甚至還參上一腳，如今僅見「韓流」就出來跳腳，真當人民無知？

第三點也讓人不明所以，豈不知網路無國界，更貴在言論多元？更且，如今除了若干出自「自己人」的貼文指控對岸要買粉絲專頁之外，又有何具體事證能證明中國資訊戰的金流和操控？打著言論自由旗幟，卻想方設法要另一種聲音消失，或不讓人民聽見，這豈是大學生該有的思維？

「青年抵制假新聞陣線」當然不是當年的紅衛兵，但與之同樣搞「全國大串連」、且偏向執政者政治訴求卻是不爭事實，要求限制選擇收看的新聞頻道更是不折不扣極權社會才有的作為。但更讓人驚訝的是，這些幾近「綠衛兵」的作為，竟然是民主自由台灣培養出的青年學生所為，對照對岸紅衛兵生成過程，還有比這更諷刺的嗎？