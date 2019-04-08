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記者換跑道改當發言人 竟直言老闆「有點白目」...

林濁水評蔡英文：謎樣總統領導謎樣團隊

2019-04-08 09:18聯合報 記者林麗玉╱即時報導

民進黨黨內初選暗潮洶湧，傳出週三中執會將討論是否延後初選。民進黨新系大老林濁水今天臉書表示，總統初選，蔡「䛧様溝通」風格流露無遺。林提到，謎一般的總統，讓民眾難以了解，她對民主程序進行初選真的態度。

林也提到，挺英人士強調初選有害勝選，那麼為什麼要讓有害的時程拉長？讓民進黨受害更久？這不是又自我否定？「謎樣的總統領導、䛧樣的團隊。」

林濁水表示，蔡總統就職百日時，「財訊」曾做過民調，民眾認為總統「獨斷獨行」有28.4%、「溫和理性」的26.9%、「優柔寡斷」的25.1%。三個完全矛盾的風格竟等量齊觀，「太奇怪了」。

林提到，令人感嘆是，一位沒有人可以看得準真正本來面貌的䛧様總統，沒有人真正理解真正的她。林認為，這個民意，表示蔡強調她是最會溝通的總統，而溝通的目的就要成功地讓人看不懂嗎？

林濁水認為，這次總統初選，蔡「䛧様溝通」風格更是流露無遺。蔡回答會不會停止初選，要不要延長初選時程，她總一概回答尊重協調，然後神秘地笑笑。讓民眾難以了解，蔡對依民主程序完成進行初選真的態度，真是謎一般的總統。

林也提到，蔡因掌握的資源太大，所以只要現任做得不必太好，只要過得去，挑戰現任就會辛苦無比，這就是所謂「現任優勢原則」，所以慣例是挑戰者肯定會要求延長初選時程；但是現在，挺蔡總統的人一面強調總統做得好，不容否定，一面反而像挑戰現任優勢的劣勢挑戰者一樣，千方百計要求延後，「這不是在否定自己說的她做得不錯？」

林表示，挺英人士強調初選有害勝選，那麼為什麼要讓有害的時程拉長，要讓民進黨受害更久？這不是又一樣自我否定？真是謎樣的總統領導䛧樣的團隊。

民進黨前立委林濁水。本報資料照片
民進黨前立委林濁水。本報資料照片
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