王浩宇批韓讓高雄產業變更差 反被酸：不懂經濟

2019-04-08 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市議員王浩宇。聯合報資料照片 分享 facebook 高雄市沒發大財？桃園市議員王浩宇今天凌晨，在臉書列出高雄市去年11月至今年3月熱產業「倒閉」家數，藉此提醒韓國上任後，選舉期間的口號「貨出去、人進來，高雄發大財」，真的讓高雄人發大財了嗎？

他強調喊口號很簡單，但解決問題很難，畫大餅式的選舉口號，確實可以在短時間騙到民眾的選票，但執政後是否能真的推動產業轉型，讓高雄人在短時間真正有感，將是韓國瑜不得不面對的真實課題。上任僅三個月的韓市長，其實還有很多時間把市政做好，與其整天思考是否參選總統，不如先專心市政，相信以後還是有更上層樓的機會的。

不過王浩宇並未在臉書上說明這些數字從哪裡來，也有網友也質疑數字留言「想知道桃園的情況」。根據經濟部「縣市別存活/停業公司家數統計」1月為例，各縣市都有停業的數字，全台灣停業比率約10.19%，高雄15.3%、台北9.31%、台中9.5%、桃園10.2%，比較起來高雄市的比率相對高。

不過網友也留言「此人不懂經濟，當陳菊執政經濟不佳，換人執政，原本要倒企業，只是延後倒閉，數字自然會如此，就像生病一樣，癌症有名醫出現，只是延長生命，非癌症才有救」。

王浩宇說，他統計的107年11月與108年3月熱門產業「公司登記狀況」，高雄市「倒閉」營建工程業143家、批發零售業431家、旅遊餐飲業65家、農林漁牧業10家、不動產業32家、製造業144家。對比的狀況，可以清楚發現高雄不但沒有發大財，還有許多企業在韓國瑜執政後倒閉，經濟狀況甚至比過去更差，他的「拼經濟」方向很可能根本錯了。

「貨出去、人進來，高雄發大財」， 王浩宇表示，這是高雄市長韓國瑜的競選口號，上任後出國「賣菜」、高喊「拼經濟」的韓國瑜，到底有沒有讓高雄的經濟更好？高雄人，真的發大財了嗎？