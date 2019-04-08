我農產品貿易太依賴陸？孫大千：陳吉仲不要當阻力

2019-04-08 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜才赴中國簽訂52億元MOU訂單，農委會主委陳吉仲就在臉書發文指出，我國農產品出口中國占總值的23%，是最大出口國，這顯示了一個警訊，就是台灣農產貿易太過依賴中國。對此，前立委孫大千在臉書指出，陳吉仲應該扮演一個「助攻」的角色，而不是一個「阻擋」的角色。

孫大千表示，中國大陸原本就是全球不可忽視的一個市場，世界各國都爭先恐後地希望能將農產品輸入中國大陸，哪怕在這幾年與中國大陸關係緊張的美國，其所生產的農產品，都高度依賴中國大陸的市場採購。試問台灣有什麼理由刻意的忽視，甚至排斥呢？

孫大千說，農產品因為有新鮮期保存的問題，所以與一般製造業的產品不同。農產品的外銷市場當然應該以考量運輸的時間和通關的便利性。因此，在鄰近的亞洲市場當中，中國大陸必然是最佳的選擇。

孫大千再說，正因爲考量到過去的採購模式中，由於無法兼顧實際的供需關係，可能會造成部分的瑕疵與誤判。所以，此次韓國瑜所推動的採購模式，僅僅只扮演搭橋的角色。實際的訂單簽訂，完全由供需雙方自行協商，如此一來，自然可以避免政策性採購所產生的弊端。