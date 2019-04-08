我農產品貿易太依賴陸？孫大千：陳吉仲不要當阻力
高雄市長韓國瑜才赴中國簽訂52億元MOU訂單，農委會主委陳吉仲就在臉書發文指出，我國農產品出口中國占總值的23%，是最大出口國，這顯示了一個警訊，就是台灣農產貿易太過依賴中國。對此，前立委孫大千在臉書指出，陳吉仲應該扮演一個「助攻」的角色，而不是一個「阻擋」的角色。
孫大千表示，中國大陸原本就是全球不可忽視的一個市場，世界各國都爭先恐後地希望能將農產品輸入中國大陸，哪怕在這幾年與中國大陸關係緊張的美國，其所生產的農產品，都高度依賴中國大陸的市場採購。試問台灣有什麼理由刻意的忽視，甚至排斥呢？
孫大千說，農產品因為有新鮮期保存的問題，所以與一般製造業的產品不同。農產品的外銷市場當然應該以考量運輸的時間和通關的便利性。因此，在鄰近的亞洲市場當中，中國大陸必然是最佳的選擇。
孫大千再說，正因爲考量到過去的採購模式中，由於無法兼顧實際的供需關係，可能會造成部分的瑕疵與誤判。所以，此次韓國瑜所推動的採購模式，僅僅只扮演搭橋的角色。實際的訂單簽訂，完全由供需雙方自行協商，如此一來，自然可以避免政策性採購所產生的弊端。
孫大千表示，陳吉仲為農委會主委，如果真心真意想為台灣的農漁民找一條出路，應該全力配合韓國瑜所掀起的採購風潮，借力使力，將相關的訂單結合政府現有的產銷體系，擴大台灣農產品的對外市場規模。而不是只會在臉書上潑冷水，扯後腿。要成為台灣農漁民的「阻力」，還是「助力」？完全取決於陳吉仲的一念之間。
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