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看到韓國瑜發威 許淑華透露其實當初並不看好他

看到韓國瑜發威 許淑華透露其實當初並不看好他

2019-04-07 21:47聯合報 記者黑中亮╱即時報導

韓國瑜一家三口，如何在百忙赴美前夕獨獨來到南投三玄宮參香？因為宮廟是由立委許淑華的父親許天送開山立基地方名剎，而「神力女超人」許淑華能夠請來韓市長，更見證了兩家人的深厚請誼，不僅僅許曾是高雄市長競選總部的發言人，更一路打拚作戰的好朋友；但許笑說，「完全無淵源的兩人，其實只是因為韓冰的推薦，但從一開始連她都不看好韓國瑜能贏！」

許淑華接受專訪時表示，自己跟韓家完全沒淵源，當時韓國瑜開始出馬競選高雄市長時，當時的民調就落後20至30%，大家都覺得在那麼辛苦的地方打選戰，不見得打得贏，也缺乏他方的奧援，後來韓冰就推薦自己擔任總部的發言人，事實上兩人並不認識，只是從媒體上看過她，才向父親推薦，如此一路走來。

許淑華說，早先雖欣賞韓市長在競選黨主席時，對黨的政見、還有不同的理念和想法，印象韓國瑜是位反應好、口才好外，更是一位很有擔當的人 ，當時兩人交談時，一度說出「無論最後結果如何，還是希望韓一定要留在黨內，一起打拚，為大家一起共同努力，」言下之意其實是不看好他，現在回想起來，覺得自己講這個話還蠻好玩有趣的。

但是如今沒有任何人可以想像，後面韓國瑜竟然會台灣政治帶來這麼大的衝擊，更對他個人和台灣的選舉文化，帶來這麼大的改變，甚是對黨內文化帶來很大的反差，今天看到南投民眾的熱情，也從而看到百姓對政治人物開始有寄託，畢竟大家已不喜歡政治的吵吵鬧鬧，也不想再參與藍綠之間的政治議題。

許淑華指出，韓流反映的是百姓的願望，無非是希望政治人物能夠對台灣帶來更好的方向，難怪韓國瑜當時一喊出「人進來、貨出得去，高雄發大財」，馬上就點出台灣現今的問題，讓韓流的後續效應，會強勁到造成大風潮，如今面對黨內的「勸進」之聲不斷，身為黨員、韓迷自然很希望韓國瑜能繼續出來選。

但做為韓家的朋友，許淑華也捨不得韓竭盡所能去做事，有時他的體力及腦力已被各方大量消耗得睡眠不夠，如此這樣的奔波，許淑華再捨不得，但做為好朋友，她說「我會尊重他任何的決定。」

許淑華談韓流大風潮，表示剛接韓國瑜競選總部發言人時，原本也並不看好，未來他的後勁...
許淑華談韓流大風潮，表示剛接韓國瑜競選總部發言人時，原本也並不看好，未來他的後勁反應民眾需求。記者黑中亮／攝影
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許淑華談韓流大風潮，表示剛接韓國瑜競選總部發言人時，原本也並不看好，未來他的後勁...
許淑華談韓流大風潮，表示剛接韓國瑜競選總部發言人時，原本也並不看好，未來他的後勁反應民眾需求。記者黑中亮／攝影
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許淑華談韓流大風潮，表示剛接韓國瑜競選總部發言人時，原本也並不看好，未來他的後勁反應民眾需求。記者黑中亮／攝影
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