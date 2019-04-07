憂時差調整不及影響演講表現 韓國瑜訪美提前一天出發

2019-04-07 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜即將啟程訪美，韓原訂10日深夜率團出訪美國，考量一到東岸城市波士頓，馬上要到哈佛大學演講，擔心來不及調整時差，影響演講表現，韓和妻子李佳芬決定提早一天出發，為哈佛大學演講做準備，其他隨行團員時間則照舊。

原訂10日深夜11時35分從台灣桃園機場出發 韓國瑜夫妻將提前於9日深夜從台灣出發。

繼星馬、大陸參訪後，隨即安排為期9天訪美行程，韓出訪密度甚高，政治動向引發高度關注，此次從東岸波士頓，再跨到西岸的洛杉磯、聖荷西等，行程包含到哈佛大學、史丹福大學演講，也參加波士頓僑社晚宴、南加僑界晚宴，與海外「韓粉」互動，一言一行將被用放大鏡檢視。

知情人士直指，韓訪美消息已轟動僑界，韓會想觀察美國僑界的回應與熱度，訪美累積更高能量，作為評估是否投入選戰的溫度計。韓對可能的政治意涵避而不談，僅說他會與僑胞分享經驗，報告高雄市現況，也歡迎僑胞來高雄投資與觀光。

高雄市副市長葉匡時證實美國在台協會高雄分處長歐雨修日前有拜訪他，但雙方話題圍繞高雄發展願景，沒有觸及韓市長的美國行。

王淺秋說，訪美行程兩場大學演講將不公開，僑宴部分，會與主辦方溝通，可能開放部分時段讓媒體拍攝。王也談到，美國各界邀約很多，此行主軸是學術、產貿交流，沒有安排到華府等行程，避免過多的政治聯想，也可能會有締結姊妹市等成果。