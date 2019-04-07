以色列為什麼不會被吃掉 賴清德：他們「獨立自主」

2019-04-07 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



行政院前院長賴清德下午在台中演說時說，以色列總理班傑明·納坦尼雅胡曾指出，以色列可以在複雜的中東地區「不被人吃掉」最主要、最主要的原因就是因為他們「獨立自主」這也是以色以得以生存、發展最重要的精神。

賴清德說，他前年參加以色列舉辦的城市市長會議時，曾向以色列總理班傑明·納坦尼雅胡請教如何處理「鄰居的問處」他回答說，真正的和平不是靠少數人或一紙和平協議，必須人民藉著長久的時間交流、合作，取得相當的信任之後，和平才有可能產生。

賴清德說，他對此四字的解釋是，獨立就是台灣主權的獨立，台灣的經濟要能發展就必須立足台灣、佈局全球；自就是自由人權、主就是台灣的民主。他相信，獨立自主無論是以色列的成功經驗，或是台灣面對大陸的威脅、要被併吞時，都應更加維持這樣的精神。

他同時也批評國民黨的人爭取提出所謂的簽和平協議，但事實上中國的意圖是要併吞台灣，和平協議並不可能得到真正的和平，台灣只有不停的壯大、維護自己的主權，沒有任何的恐嚇，才能維持真正的和平。

他指出，台灣的處境十分艱難，特別是習近平提出習5點之後，所謂的九二共識只有一個中國，沒有一中各表的原則，台灣只有一國兩制可以走，和香港、澳門一樣，許多基層民眾因此督促他出來「承擔責任」。

而且，民進黨若下屆總統輸，立委席次再減少，失去的將不只是政權，恐怕台灣的民主和主權都將受到很大的挑戰跟衝擊，因此他決定出來登記參與民進黨總統選舉初選，希望獲得國人的支持，接棒承擔台灣下一個階段的責任。