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韓國瑜訪美「關鍵之旅」 傳將和洛杉磯市長碰面

2019-04-07 17:02聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

高雄市長韓國瑜10日啟程訪美，被外界視為投入2020總統大選的「關鍵之旅」，韓日前透露，可能和一名退休大使級人物碰面，據了解，韓所指就是美國前駐東南亞國協大使、現任洛杉磯副市長Nina Hachigian 何契珍（譯名）。桃園市長鄭文燦今年2月底訪美時，曾與何契珍碰面，韓此行不排除與洛杉磯市長Eric Garcetti （卡切提）會面，相關人士正積極安排中。

高雄市政府新聞局長王淺秋則否認韓口中的退休大使是何契珍，至於是誰，暫無法透露。

52歲的Nina Hachigian（何契珍）是2014年到2017年間擔任第二任美國駐東南亞國家協會（ASEAN）大使，在她任內，美國與東協建立戰略夥伴關係，對美中兩強之間的重大議題頗有著墨，對台灣議題並不陌生。前年卸任後，被洛杉磯市長Eric Garcetti任命為國際事務副市長。

今年228連假，桃園市長鄭文燦率團出訪美國，12天行程第一站是美國洛杉磯，一下機就驅車前往洛杉磯市府，拜會洛杉磯市副市長Nina Hachigian（何契珍）等人。

韓國瑜此行訪美也傳出可能與Nina Hachigian（何契珍）碰面，甚至不排除與洛杉磯市長Eric Garcetti （卡切提）會面。藍綠直轄市長的「領頭羊」出國拚城市行銷，除雙方陣營暗中較勁，個人也累積政治能量，會面對象與規格也不免被外界拿來比較。

韓國瑜繼星馬、大陸參訪後，隨即安排為期9天訪美行程，出訪密度甚高，政治動向引發高度關注，此次從東岸波士頓，再跨到西岸的洛杉磯、聖荷西等，行程包含到哈佛大學、史丹福大學演講，也參加波士頓僑社晚宴、南加僑界晚宴，與海外「韓粉」互動，一言一行將被用放大鏡檢視。

韓國瑜對可能的政治意涵避而不談，僅說他會與僑胞分享經驗，報告高雄市的現況，也歡迎僑胞來高雄投資與觀光。

自費參加的韓國瑜妻子李佳芬則將走訪聖荷西當地一處安養機構，與銀髮僑胞話家常，準備的小禮物是韓的十元賀年小紅包。

韓在哈佛大學演講題目是「2018地方選舉對民主政治的影響」，談台灣政治形勢，也會觸及兩岸議題。韓談到，去年甫當選時，5名美國教授拜訪他，彼此相談甚歡，遂邀請他到哈佛大學費正清中國研究中心演講，此行定位為學術、經貿交流，參訪高科技廠商，也有一場全球玉山科技協會矽谷論壇，與創投公司、企業主、高科技人士交流，盼為高雄招商拚經濟。

曾在加州矽谷工作12年的高雄市議員黃紹庭將隨行訪美，他穿針引線，協助安排參訪高科技產業行程。黃談到，高雄產業發展過去偏重工業，製造業、科技業較少，希望此行能帶回具體成果，為產業轉型、升級注入活水。

曾在加州矽谷工作12年的國民黨籍高雄市議員黃紹庭將隨行訪美，他穿針引線，協助安排...
曾在加州矽谷工作12年的國民黨籍高雄市議員黃紹庭將隨行訪美，他穿針引線，協助安排參訪高科技產業行程。記者王慧瑛／攝影
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高雄市長韓國瑜本月10日啟程訪美，被外界視為投入2020總統大選的「關鍵之旅」。...
高雄市長韓國瑜本月10日啟程訪美，被外界視為投入2020總統大選的「關鍵之旅」。記者王慧瑛／攝影
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今年2月底，桃園市長鄭文燦（左）訪美第一站，前往拜會洛杉磯市副市長Nina Ha...
今年2月底，桃園市長鄭文燦（左）訪美第一站，前往拜會洛杉磯市副市長Nina Hachigian，鄭當時送桃園吉祥物娃娃當伴手禮。圖／桃園市政府提供
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