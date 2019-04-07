國民黨最神秘、兇狠的派系 學者說是這派

2019-04-07 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



文化大學新聞系主任胡幼偉。本報資料照片 分享 facebook

文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書表示，從公元2000年開始，國民黨裡面出現一個最神秘、最兇狠、人數最多、力量最大的派系，那就是「爺奶叔伯阿姨派」。他們白道黑道都不鳥，也沒把民進黨放在眼裡。但一到選舉時，卻又有高度默契。若他們共同抵制某人，那人就絕不可能勝選。

胡幼偉表示，這個派系的人遍布全台澎金馬，但沒有派系辦公室，也沒有派系領袖。他們白道黑道都不鳥，也沒把民進黨放在眼裡。更絕的是，他們彼此不見得相識，但一到選舉時，卻又有高度默契。他們若傾巢而出，在投票時共同支持某人，那人才有可能勝選；若共同抵制某人，那人就絕不可能勝選。

「在這個派系眼中，所有藍營政治人物基本上都是個屁！沒什麼好自戀自誇的！」胡幼偉說，這些人根本不承認誰是「太陽」。在他們眼裡，藍營政治人物只分兩種：聽派系命令的，跟不聽話的。聽話的，票會投給你；不乖的，一票都不給你（妳），立馬結束你的政治生命。

胡幼偉表示，可怕的是，在藍營高層裡，沒幾咖承認這個派系的存在與力量。大咖還普遍以為自己真是大咖，認為那些人不過就是藍營基層選民罷了。要說決定大局，還是要以自己的意向和「豐富」的從政經驗來決斷。這才是今天國民黨裡最值得注意的現象，也是國民黨到今天還遲遲不能決定總統候選人的根本原因。