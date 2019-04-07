未獲邀參加WHA 陳時中：大家一起走會走到

2019-04-07 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



世界衛生大會（WHA）將在今年5月下旬於瑞士日內瓦舉行，但台灣至今還沒收到邀請函。外交部日前表示，世界衛生組織（WHO）主動邀請台灣出席機率不高。衛福部長陳時中表示，到日內瓦的距離雖然遙遠，但全民一起努力，總有一天會達成目標。

衛福部國健署今天上午在台北大安森林公園舉行健走活動，陳時中致詞時表示，WHO訂每年4月7日為世界衛生日，台灣走到世界衛生大會要走2400萬步（相當於台灣到日內瓦9682公里換算的步數），「距離雖遠但必須要走」，就好像台灣要進入WHA的距離一樣遠，台灣已努力好幾年，仍沒辦法參與世衛大會，「但台灣2300萬人，每個人多走一步就到了」，希望每個人幫忙走，全民一致一定會達成目標。

今年世界衛生日的主題為「全民健康覆蓋」，陳時中表示，台灣在健康方面對世界能有所貢獻，包含慢性病防治、健康生活形態宣導、鼓勵大家創造健康人生；如果不幸生病，台灣健保各種大小疾病都包含在內，也盡量讓保費合理化。