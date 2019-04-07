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鎮瀾宮被包圍 韓國瑜：向媽祖祈求台灣平安、人民有錢

2019-04-07 14:31聯合報 記者余采瀅╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天中午參訪台中花博外埔園區，隨後到大甲鎮瀾宮參拜，現場支持者高喊「選總統」，現場擠得水洩不通。

韓國瑜表示，選舉前他與盧秀燕來參拜媽祖，這次特地來跟媽祖還願，媽祖保佑台灣民眾平安。進到鎮瀾宮心裡都是虔誠，今天媽祖要起駕，這是全台灣媽祖信徒最大的一件事情。

他希望媽祖起駕，祈求保佑台灣平平安安，台灣安全、人民有錢，期待美好的一年，全台人民快快樂樂走向陽光，走向美好未來。

高雄市長韓國瑜被群眾包圍得密密麻麻，幾乎動彈不得。圖／台中巿文化局提供
高雄市長韓國瑜被群眾包圍得密密麻麻，幾乎動彈不得。圖／台中巿文化局提供
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