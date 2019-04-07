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韓國瑜逛台中花博 盧秀燕送太陽餅：不言可喻

2019-04-07 13:51聯合報 記者余采瀅╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天中午參訪台中花博外埔園區，現場民眾擠得水洩不通，短短300公尺，就走了10分鐘，現場民眾高喊「總統好」、「選總統、救台灣」，台中市長盧秀燕則全程陪同，並送韓國瑜太陽餅當伴手禮。媒體詢問盧秀燕會勸進韓國瑜參選嗎？盧說，她代表台中市民送了太陽餅，「不言可喻」。

針對民眾勸進會考慮參選嗎？韓國瑜說，「2020不在考量之內」，這趟來台中學習參觀，一切等他從美國出訪回來，再跟大家分享到美國的經驗。會不會跟國民黨主席吳敦義見面？韓表示，如果吳主席要安排見面，他一定會去拜訪，但吳來高雄不禮貌，應該他去台北拜訪。

怎麼看「吳王會」與「吳朱會」？韓說，覺得黨內三位大老可以先去商量，因為三人都在政壇幾十年，有自己的經驗，也有自己的理想，相信溝通的管道都非常暢通，而且都是老朋友。他就把分內的工作做好，盧秀燕在拚經濟，他在高雄拚經濟，當務之急就是如此。

今天大甲鎮瀾宮媽祖起駕被視為總統前哨戰？韓國瑜說，因為收到前立委顏清標及立委顏寬恒的邀請，上次顏清標娶媳婦，他沒時間趕過去，這次大甲媽祖起駕，特地安排時間過去。

農委會主委陳吉仲說台灣農產品太多外銷到對岸會傷害農民？韓國瑜說，不用擔心，農產品今天賣出去，明年又來了，去年鳳梨、香蕉丟棄當堆肥，農民都掉眼淚，今年鳳梨、香蕉又來了。他們開心把農產品賣出去的時候，農委會不幫忙沒關係，他們自己努力，中央祝福就好，不要講這些，這樣對台灣一點幫助都沒有。他們一年捕撈的魷魚14萬噸，台灣只能吃4萬頓，10萬噸賣不出，這樣有意義嗎？外銷的訂單非常重要，中央或地方只要可以搶到訂單，其他人就拍拍手祝福就好。

高雄市長韓國瑜今天中午參訪台中花博外埔園區，現場民眾擠得水洩不通，短短300公尺...
高雄市長韓國瑜今天中午參訪台中花博外埔園區，現場民眾擠得水洩不通，短短300公尺，就走了10分鐘。記者余采瀅攝影
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高雄市長韓國瑜今天中午參訪台中花博外埔園區，台中市長盧秀燕全程陪同。記者余采瀅／...
高雄市長韓國瑜今天中午參訪台中花博外埔園區，台中市長盧秀燕全程陪同。記者余采瀅／攝影
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高雄市長韓國瑜今天中午參訪台中花博外埔園區，台中市長盧秀燕則全程陪同，並送韓國瑜...
高雄市長韓國瑜今天中午參訪台中花博外埔園區，台中市長盧秀燕則全程陪同，並送韓國瑜太陽餅當伴手禮。記者余采瀅／攝影
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韓國瑜盧秀燕大甲媽祖
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