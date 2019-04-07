韓國瑜逛台中花博 盧秀燕送太陽餅：不言可喻

2019-04-07 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天中午參訪台中花博外埔園區，現場民眾擠得水洩不通，短短300公尺，就走了10分鐘，現場民眾高喊「總統好」、「選總統、救台灣」，台中市長盧秀燕則全程陪同，並送韓國瑜太陽餅當伴手禮。媒體詢問盧秀燕會勸進韓國瑜參選嗎？盧說，她代表台中市民送了太陽餅，「不言可喻」。

針對民眾勸進會考慮參選嗎？韓國瑜說，「2020不在考量之內」，這趟來台中學習參觀，一切等他從美國出訪回來，再跟大家分享到美國的經驗。會不會跟國民黨主席吳敦義見面？韓表示，如果吳主席要安排見面，他一定會去拜訪，但吳來高雄不禮貌，應該他去台北拜訪。

怎麼看「吳王會」與「吳朱會」？韓說，覺得黨內三位大老可以先去商量，因為三人都在政壇幾十年，有自己的經驗，也有自己的理想，相信溝通的管道都非常暢通，而且都是老朋友。他就把分內的工作做好，盧秀燕在拚經濟，他在高雄拚經濟，當務之急就是如此。

今天大甲鎮瀾宮媽祖起駕被視為總統前哨戰？韓國瑜說，因為收到前立委顏清標及立委顏寬恒的邀請，上次顏清標娶媳婦，他沒時間趕過去，這次大甲媽祖起駕，特地安排時間過去。