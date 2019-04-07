親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
徵空屋稅救商圈
百里侯就職百天
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

台塑麥寮六輕廠區氣爆起火 「碰」巨響連山區都聽到

文字轉播／對手怕了！王柏融第3打席獲故意四壞球保送

吳敦義大甲鎮瀾宮參拜

2019-04-07 13:50聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖今晚起駕，吸引藍綠政治明星前來參拜，國民黨主席吳敦義也現身鎮瀾宮。

大甲鎮瀾宮媽祖今晚起駕，吸引藍綠政治明星前來參拜，國民黨主席吳敦義（中）也現身鎮...
大甲鎮瀾宮媽祖今晚起駕，吸引藍綠政治明星前來參拜，國民黨主席吳敦義（中）也現身鎮瀾宮。記者余承翰／攝影
分享
大甲鎮瀾宮媽祖今晚起駕，吸引藍綠政治明星前來參拜，國民黨主席吳敦義（中）也現身鎮...
大甲鎮瀾宮媽祖今晚起駕，吸引藍綠政治明星前來參拜，國民黨主席吳敦義（中）也現身鎮瀾宮。記者余承翰／攝影
分享
大甲鎮瀾宮媽祖今晚起駕，吸引藍綠政治明星前來參拜，國民黨主席吳敦義（右二）也現身...
大甲鎮瀾宮媽祖今晚起駕，吸引藍綠政治明星前來參拜，國民黨主席吳敦義（右二）也現身鎮瀾宮。記者余承翰／攝影
分享
大甲鎮瀾宮媽祖今晚起駕，吸引藍綠政治明星前來參拜，國民黨主席吳敦義（右）也現身鎮...
大甲鎮瀾宮媽祖今晚起駕，吸引藍綠政治明星前來參拜，國民黨主席吳敦義（右）也現身鎮瀾宮。記者余承翰／攝影
分享

鎮瀾宮吳敦義媽祖
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

斥假訊息侵蝕言論自由 蔡英文：台灣人民不能接受

2019-04-07 12:07

賴清德重申：堅持走完初選程序決定沒有改變

2019-04-07 12:57

韓國瑜逛花博兼行銷台中農產 韓粉狂喊「選總統」

2019-04-07 14:12

韓國瑜逛台中花博 盧秀燕送太陽餅：不言可喻

2019-04-07 13:51

李登輝秘錄：張榮發提兩岸領導人海上會談 李否決

2019-04-07 13:43

影／蔡英文：面對假訊息 要守護台灣民主自由

2019-04-07 13:08

蔡英文：言論自由被侵蝕 我做總統會奮戰到底

2019-04-07 12:19

吳王會不公開？ 王金平：公開場合能真心誠意講話嗎

2019-04-07 11:36

孫大千：暴力小英執政後變鬼扯小英

2019-04-07 11:35

時代力量黨團：4月9日再提案集遊法排入議程完成二三讀

2019-04-07 11:20

台南參拜祈求勝選 賴清德提3個不變

2019-04-07 11:05

民進黨團版公投法草案 預計4月中提案

2019-04-07 11:04

蔡總統9日視訊美國華府3智庫 全程網路直播

2019-04-07 10:47

蔡英文攤牌不接受初選？許智傑：不見得要辯論

2019-04-07 10:32

台南下營上帝廟參香 賴清德：堅持走完總統初選

2019-04-07 10:30

朱立倫：黨要溝通的是反對徵召韓國瑜的人

2019-04-07 10:11

蘇嘉全：讓假訊息無所遁形 才不辜前人努力及犧牲

2019-04-07 09:29

因應中共滲透 吳介民：防火牆與經濟轉型應並重

2019-04-07 09:25

蘇貞昌：萬物有價自由無價 捍衛台灣人自由講話權利

2019-04-07 09:18

言論自由日 民進黨：假訊息充斥 儘速完善法律規範

2019-04-07 09:07

賴清德：鄭南榕言論自由 核心價值是台灣獨立

2019-04-07 08:28

林濁水：蔡賴協調只是施壓？民進黨正接受考驗中

2019-04-07 08:12

李登輝祕錄 94年張榮發牽線兩岸領導人會談遭他否決

2019-04-07 06:50

喜樂島推「台灣青」 與綠切割

2019-04-07 00:44

李登輝秘錄／江澤民認不妥…兩岸曾擬合資民航未成

2019-04-07 00:25

陳吉仲批韓國瑜農漁銷陸會傷台 吳芳銘：不要踐踏別人

2019-04-07 00:23

中國假訊息流竄 北大助教：外國視台灣進入戰爭模式

2019-04-06 20:43

韓國瑜被圍剿 神力女超人：你罰韓國瑜，我伐民進黨

2019-04-06 20:38

韓國瑜外銷清單 陳吉仲稱政策性採購將重創台灣

2019-04-06 18:05

喜樂島聯盟創代表色「台灣青」 郭倍宏：與綠營區隔

2019-04-06 15:28

蔡英文親民秀身段 走訪市集與小農搏感情

2019-04-06 15:01

大甲媽祖遶境明起駕 朱立倫將展開宗教文化行腳之旅

2019-04-06 14:32

四六事件70周年 民進黨發文聲援維吾爾族

2019-04-06 14:09

蔡總統參觀農產市集 邀民眾晚上共享府前音樂會

2019-04-06 13:40

網路聲援批習被停課教授許章潤 吳釗燮推文力挺

2019-04-06 12:56

自爆有人高價想買「我是中壢人」 王浩宇：不能落入陸網軍手裡

2019-04-06 12:33

赴陸任社區主任助理遭內政部開罰 陸竟助打法律戰

2019-04-06 12:31

國民黨批官股銀行人事「績效差反升官」根本選舉考量

2019-04-06 11:49

辣台派將有Round 2　蔡英文初選繼續「拚國政」

2019-04-06 11:47
看更多

熱門文章

韓國瑜外銷清單 陳吉仲稱政策性採購將重創台灣

2019-04-06 18:05

韓國瑜被圍剿 神力女超人：你罰韓國瑜，我伐民進黨

2019-04-06 20:38

東區為何蕭條？老東區人連勝文點出大巨蛋是關鍵

2019-04-06 20:33

陳吉仲批韓國瑜農漁銷陸會傷台 吳芳銘：不要踐踏別人

2019-04-07 00:23

藍營密會破局！過往經驗血跡斑斑 韓國瑜小心被捅刀

2019-04-07 09:00

韓國瑜是否參加2020總統大選？ 幕僚8字回應

2019-04-06 21:20

角逐2020總統？郭台銘首回應：沒有意願

2019-04-06 20:32

F16戰機接收升級 見證台美關係變化從低調機密到高調

2019-04-07 09:40

朱立倫：黨要溝通的是反對徵召韓國瑜的人

2019-04-07 10:11

讓子彈飛...學者預言：吳敦義還是決定徵召韓國瑜

2019-04-06 21:45

服役超過半世紀 陸軍宣布汰除M113A1裝甲運輸車

2019-04-07 11:14

李登輝祕錄 94年張榮發牽線兩岸領導人會談遭他否決

2019-04-07 06:50

林濁水：蔡賴協調只是施壓？民進黨正接受考驗中

2019-04-07 08:12

周錫瑋籲吳敦義不應暫緩「朱立倫不要會面是他的事」

2019-04-06 15:06

孫大千：暴力小英執政後變鬼扯小英

2019-04-07 11:35

蔡英文攤牌不接受初選？許智傑：不見得要辯論

2019-04-07 10:32

中國假訊息流竄 北大助教：外國視台灣進入戰爭模式

2019-04-06 20:43

新聞分析／無共識硬推初選 藍恐亂上加亂

2019-04-06 23:52

吳朱、吳王會破局 國民黨初選時程恐生變

2019-04-06 23:42

因應新戰車 軍備局將建立生產120公厘戰車彈生產能量

2019-04-07 06:41

馬英九：初選出爐前不介入 也不會支持特定人選

2019-04-06 19:05

蘇紫雲：我向美採購戰機 受三項因素影響

2019-04-07 07:24

賴清德：一定走完初選 會依黨要求見蔡總統

2019-04-07 00:30

劍龍級潛艦戰鬥系統升級被漲7億餘元 海軍說原委

2019-04-07 06:43

喜樂島聯盟創代表色「台灣青」 郭倍宏：與綠營區隔

2019-04-06 15:28

總統府音樂節 粉絲力挺蔡英文2020連任

2019-04-06 21:49

美方售台F-16V立場搖擺？空軍司令張哲平正在華府

2019-04-07 10:42

周錫瑋：朱願支持民調最高者 吳朱會公不公開重要嗎

2019-04-06 20:02

看韓國瑜選不選總統 潘恒旭：高築牆、廣積糧、緩稱王

2019-04-06 21:43

公道伯搖下去！王金平跳街舞

2019-04-06 15:16

新聞眼／軍購只差一步？ 要看美中關係

2019-04-07 00:22

朱吳互槓協調會晤全破局 藍委籲吳先表態選不選

2019-04-06 19:33

吳4會延後…總統提名時程也延？國民黨這麼說

2019-04-06 18:50

吳王會不公開？ 王金平：公開場合能真心誠意講話嗎

2019-04-07 11:36

郭台銘真不選？謝龍介：兩個月後如果韓不選就只剩下他

2019-04-07 12:22

賴清德：鄭南榕言論自由 核心價值是台灣獨立

2019-04-07 08:28

東區沒落空店問題 柯文哲：媒體刻意炒作

2019-04-06 16:54

言論自由日 民進黨：假訊息充斥 儘速完善法律規範

2019-04-07 09:07

明年總統大選 再傳年底陸客團要減少

2019-04-06 15:18

不公開形同密室勸退？ 朱立倫主動喊卡

2019-04-07 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top