斥假訊息侵蝕言論自由 蔡英文：台灣人民不能接受

2019-04-07 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



今天4月7日為言論自由日，也是鄭南榕逝世30周年，總統蔡英文去年宣布成立促轉會後，今年報告促轉會成果，撤銷了四千件不當的有罪判決。她說，30年後紀念鄭南榕最好的方式，就是要讓言論自由成為台灣共同的DNA，讓轉型正義落實在島嶼的每個角落，

蔡英文致詞時說，她為何每年這一天都要來金寶山看鄭南榕，因為他是言論自由的指標，提醒大家台灣人最珍貴的價值，言論自由不是抽象又遙遠的權力，而是發生在生活中。

去年起促轉會展開會作，撤銷了四千件不當的有罪判決，二二八基金會也挖出更多可能的受難者名單，代表朝鄭南榕的好國好民更邁進了一步。

不過她要提醒大家，言論自由日的今天，大家珍惜的價值正遭受挑戰，來自外部的假訊息正假自由之名，行傷害自由之實，這兩天有收購粉絲專頁，或是利誘培養特定主張的網紅宣傳，引起社會惶惶不安，台灣的言論自由正在被侵蝕，社會信任感正在瓦解，假訊息給台灣的民主自由帶來嚴峻挑戰。

她說，台灣當局面對來自外部的假訊息作戰，正如歐洲面對恐怖主義的挑戰，自由從來就不是理所當然，他可能遭受威脅，更可能倒退，所以必要的時候，必須挺身而出，勇敢捍衛自由，「利用台灣的言論自由侵蝕我們所擁有的自由，我不能接受，相信台灣人民也不能接受」。