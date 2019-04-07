親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
徵空屋稅救商圈
百里侯就職百天
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

歌詞疑暗喻六四 中國全面下架張學友「人間道」

蘇有朋自責拖「小虎隊」後腿　曝團體辛苦內幕

斥假訊息侵蝕言論自由 蔡英文：台灣人民不能接受

2019-04-07 12:07聯合報 記者吳淑君╱即時報導

今天4月7日為言論自由日，也是鄭南榕逝世30周年，總統蔡英文去年宣布成立促轉會後，今年報告促轉會成果，撤銷了四千件不當的有罪判決。她說，30年後紀念鄭南榕最好的方式，就是要讓言論自由成為台灣共同的DNA，讓轉型正義落實在島嶼的每個角落，

蔡英文致詞時說，她為何每年這一天都要來金寶山看鄭南榕，因為他是言論自由的指標，提醒大家台灣人最珍貴的價值，言論自由不是抽象又遙遠的權力，而是發生在生活中。

去年起促轉會展開會作，撤銷了四千件不當的有罪判決，二二八基金會也挖出更多可能的受難者名單，代表朝鄭南榕的好國好民更邁進了一步。

不過她要提醒大家，言論自由日的今天，大家珍惜的價值正遭受挑戰，來自外部的假訊息正假自由之名，行傷害自由之實，這兩天有收購粉絲專頁，或是利誘培養特定主張的網紅宣傳，引起社會惶惶不安，台灣的言論自由正在被侵蝕，社會信任感正在瓦解，假訊息給台灣的民主自由帶來嚴峻挑戰。

她說，台灣當局面對來自外部的假訊息作戰，正如歐洲面對恐怖主義的挑戰，自由從來就不是理所當然，他可能遭受威脅，更可能倒退，所以必要的時候，必須挺身而出，勇敢捍衛自由，「利用台灣的言論自由侵蝕我們所擁有的自由，我不能接受，相信台灣人民也不能接受」。

她說，「我做總統會堅持立場，為民主奮鬥戰到底。」

總統蔡英文說，台灣當局面對來自外部的假訊息，正如歐洲面對恐怖主義的挑戰。記者吳淑...
總統蔡英文說，台灣當局面對來自外部的假訊息，正如歐洲面對恐怖主義的挑戰。記者吳淑君／攝影
分享

鄭南榕促轉會蔡英文
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

吳王會不公開？ 王金平：公開場合能真心誠意講話嗎

2019-04-07 11:36

賴清德重申：堅持走完初選程序決定沒有改變

2019-04-07 12:57

學者建議藍「民調後徵召」：一門派別搞成五嶽劍派

2019-04-07 13:34

影／會吳破局 朱立倫：找反對徵召韓的人談 議員憂慢性失血

2019-04-07 13:33

影／蔡英文：面對假訊息 要守護台灣民主自由

2019-04-07 13:08

近10年大甲媽起駕年年到 馬英九今年卻缺席

2019-04-07 12:37

蔡英文：言論自由被侵蝕 我做總統會奮戰到底

2019-04-07 12:19

孫大千：暴力小英執政後變鬼扯小英

2019-04-07 11:35

時代力量黨團：4月9日再提案集遊法排入議程完成二三讀

2019-04-07 11:20

台南參拜祈求勝選 賴清德提3個不變

2019-04-07 11:05

民進黨團版公投法草案 預計4月中提案

2019-04-07 11:04

柯文哲參加大甲媽祖遶境還願 不扶轎僅行腳

2019-04-07 10:54

蔡總統9日視訊美國華府3智庫 全程網路直播

2019-04-07 10:47

蔡英文攤牌不接受初選？許智傑：不見得要辯論

2019-04-07 10:32

台南下營上帝廟參香 賴清德：堅持走完總統初選

2019-04-07 10:30

朱立倫：黨要溝通的是反對徵召韓國瑜的人

2019-04-07 10:11

蘇嘉全：讓假訊息無所遁形 才不辜前人努力及犧牲

2019-04-07 09:29

因應中共滲透 吳介民：防火牆與經濟轉型應並重

2019-04-07 09:25

蘇貞昌：萬物有價自由無價 捍衛台灣人自由講話權利

2019-04-07 09:18

言論自由日 民進黨：假訊息充斥 儘速完善法律規範

2019-04-07 09:07

賴清德：鄭南榕言論自由 核心價值是台灣獨立

2019-04-07 08:28

林濁水：蔡賴協調只是施壓？民進黨正接受考驗中

2019-04-07 08:12

李登輝祕錄 94年張榮發牽線兩岸領導人會談遭他否決

2019-04-07 06:50

喜樂島推「台灣青」 與綠切割

2019-04-07 00:44

李登輝秘錄／江澤民認不妥…兩岸曾擬合資民航未成

2019-04-07 00:25

陳吉仲批韓國瑜農漁銷陸會傷台 吳芳銘：不要踐踏別人

2019-04-07 00:23

中國假訊息流竄 北大助教：外國視台灣進入戰爭模式

2019-04-06 20:43

韓國瑜被圍剿 神力女超人：你罰韓國瑜，我伐民進黨

2019-04-06 20:38

韓國瑜外銷清單 陳吉仲稱政策性採購將重創台灣

2019-04-06 18:05

喜樂島聯盟創代表色「台灣青」 郭倍宏：與綠營區隔

2019-04-06 15:28

蔡英文親民秀身段 走訪市集與小農搏感情

2019-04-06 15:01

大甲媽祖遶境明起駕 朱立倫將展開宗教文化行腳之旅

2019-04-06 14:32

四六事件70周年 民進黨發文聲援維吾爾族

2019-04-06 14:09

蔡總統參觀農產市集 邀民眾晚上共享府前音樂會

2019-04-06 13:40

網路聲援批習被停課教授許章潤 吳釗燮推文力挺

2019-04-06 12:56

自爆有人高價想買「我是中壢人」 王浩宇：不能落入陸網軍手裡

2019-04-06 12:33

赴陸任社區主任助理遭內政部開罰 陸竟助打法律戰

2019-04-06 12:31

國民黨批官股銀行人事「績效差反升官」根本選舉考量

2019-04-06 11:49

辣台派將有Round 2　蔡英文初選繼續「拚國政」

2019-04-06 11:47
看更多

熱門文章

韓國瑜外銷清單 陳吉仲稱政策性採購將重創台灣

2019-04-06 18:05

韓國瑜被圍剿 神力女超人：你罰韓國瑜，我伐民進黨

2019-04-06 20:38

東區為何蕭條？老東區人連勝文點出大巨蛋是關鍵

2019-04-06 20:33

陳吉仲批韓國瑜農漁銷陸會傷台 吳芳銘：不要踐踏別人

2019-04-07 00:23

韓國瑜是否參加2020總統大選？ 幕僚8字回應

2019-04-06 21:20

藍營密會破局！過往經驗血跡斑斑 韓國瑜小心被捅刀

2019-04-07 09:00

角逐2020總統？郭台銘首回應：沒有意願

2019-04-06 20:32

朱立倫：黨要溝通的是反對徵召韓國瑜的人

2019-04-07 10:11

F16戰機接收升級 見證台美關係變化從低調機密到高調

2019-04-07 09:40

勸進韓國瑜選總統陷僵局？ 國民黨內傳盼連馬吳協調

2019-04-06 14:04

總統提名協調破局？ 吳朱會、吳王會、吳周會全喊卡

2019-04-06 14:43

讓子彈飛...學者預言：吳敦義還是決定徵召韓國瑜

2019-04-06 21:45

李登輝祕錄 94年張榮發牽線兩岸領導人會談遭他否決

2019-04-07 06:50

周錫瑋籲吳敦義不應暫緩「朱立倫不要會面是他的事」

2019-04-06 15:06

林濁水：蔡賴協調只是施壓？民進黨正接受考驗中

2019-04-07 08:12

公股人事大地震 蘇貞昌：用人唯才、不分藍綠

2019-04-06 10:22

影／大甲媽今晚起駕 要選總統的都來了

2019-04-07 08:53

蔡英文攤牌不接受初選？許智傑：不見得要辯論

2019-04-07 10:32

服役超過半世紀 陸軍宣布汰除M113A1裝甲運輸車

2019-04-07 11:14

中國假訊息流竄 北大助教：外國視台灣進入戰爭模式

2019-04-06 20:43

新聞分析／無共識硬推初選 藍恐亂上加亂

2019-04-06 23:52

吳朱、吳王會破局 國民黨初選時程恐生變

2019-04-06 23:42

馬英九：初選出爐前不介入 也不會支持特定人選

2019-04-06 19:05

賴清德：一定走完初選 會依黨要求見蔡總統

2019-04-07 00:30

喜樂島聯盟創代表色「台灣青」 郭倍宏：與綠營區隔

2019-04-06 15:28

蘇紫雲：我向美採購戰機 受三項因素影響

2019-04-07 07:24

總統府音樂節 粉絲力挺蔡英文2020連任

2019-04-06 21:49

劍龍級潛艦戰鬥系統升級被漲7億餘元 海軍說原委

2019-04-07 06:43

周錫瑋：朱願支持民調最高者 吳朱會公不公開重要嗎

2019-04-06 20:02

因應新戰車 軍備局將建立生產120公厘戰車彈生產能量

2019-04-07 06:41

看韓國瑜選不選總統 潘恒旭：高築牆、廣積糧、緩稱王

2019-04-06 21:43

新聞眼／軍購只差一步？ 要看美中關係

2019-04-07 00:22

公道伯搖下去！王金平跳街舞

2019-04-06 15:16

朱吳互槓協調會晤全破局 藍委籲吳先表態選不選

2019-04-06 19:33

美方售台F-16V立場搖擺？空軍司令張哲平正在華府

2019-04-07 10:42

吳4會延後…總統提名時程也延？國民黨這麼說

2019-04-06 18:50

東區沒落空店問題 柯文哲：媒體刻意炒作

2019-04-06 16:54

賴清德：鄭南榕言論自由 核心價值是台灣獨立

2019-04-07 08:28

傳因美中貿易協議暫緩軍售 藍委：蔡政府不要太天真

2019-04-06 15:00

「吳朱會」登場？侯友宜：心裡的坦誠 比什麼都重要

2019-04-06 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top