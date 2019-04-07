不只8國挺！衛福部：中國干涉我參與WHA他國也有微詞

2019-04-07 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



世界衛生大會（WHA）將在下月於日內瓦舉行，我國仍未收到邀請。衛福部長陳時中在世界衛生日活動上表示，不只有8個理念相近的國家挺台參與，也有他國對世界衛生組織（WHO）向中國政治干涉屈服而出現微詞，相信有更多國家會支持台灣，「雖走進WHA的路途遙遠艱辛，但我們必須要走」。

今天（4月7日）是世界衛生日，衛福部國健署舉辦「2019世界衛生日、健康進行式」活動，由陳時中啟動「全民集萬步、走入WHA」儀式，在大安森林公園帶民眾做暖身操，並於公園內步道健走，表達全台民眾走向WHA的理念。

陳時中於台上致詞表示，世界健康日的意義是全民健康覆蓋（Universal Health Coverage），而台灣的三高防治、營養計畫、全民健保、疾病管制等都做得很好，以近日的麻疹疫情為例，因疫苗政策成功，使得麻疹防疫成績很不錯。

除了預防保健和急慢性醫療，後端也發展健康老化、延緩失能失智及安寧緩和醫療服務，今年又有病人自主權利法上路；等於民眾從出生到死亡的健康都被覆蓋，全民能有好的健康生活環境。

陳時中說，台灣有好的社會制度及好的執行力，人民也有好的健康觀念，卻努力好幾年都進不去WHO裡面參與業務。為此，全民將一致發聲，以健走2400萬步走入WHA，宣揚台灣也是國際上的重要一份子，並把經驗與國際分享。

陳時中會後受訪也提到參與WHA的進度。他說，今年1月底有美、日、海地、巴拉圭及史瓦帝尼等8國於WHO執委會上替我強力執言，我除了繼續和8國聯絡密切，也有其他國家對WHO向中國屈服的抵制行為，開始有微詞。

外交部次長謝武樵也說，WHO推動全民健康覆蓋，台灣卻被屏除在外。WHO應秉持專業、排除政治干擾，維護台灣2300萬人的健康權。目前為止，國際給台灣很多支持，外交部與衛福部會再努力，爭取參與WHO各項會議和活動。