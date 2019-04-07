親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
徵空屋稅救商圈
百里侯就職百天
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

直播主嗆新北角頭 引黑衣人凌晨總統府周邊放炮

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

不只8國挺！衛福部：中國干涉我參與WHA他國也有微詞

2019-04-07 11:59聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

世界衛生大會（WHA）將在下月於日內瓦舉行，我國仍未收到邀請。衛福部長陳時中在世界衛生日活動上表示，不只有8個理念相近的國家挺台參與，也有他國對世界衛生組織（WHO）向中國政治干涉屈服而出現微詞，相信有更多國家會支持台灣，「雖走進WHA的路途遙遠艱辛，但我們必須要走」。

今天（4月7日）是世界衛生日，衛福部國健署舉辦「2019世界衛生日、健康進行式」活動，由陳時中啟動「全民集萬步、走入WHA」儀式，在大安森林公園帶民眾做暖身操，並於公園內步道健走，表達全台民眾走向WHA的理念。

陳時中於台上致詞表示，世界健康日的意義是全民健康覆蓋（Universal Health Coverage），而台灣的三高防治、營養計畫、全民健保、疾病管制等都做得很好，以近日的麻疹疫情為例，因疫苗政策成功，使得麻疹防疫成績很不錯。

除了預防保健和急慢性醫療，後端也發展健康老化、延緩失能失智及安寧緩和醫療服務，今年又有病人自主權利法上路；等於民眾從出生到死亡的健康都被覆蓋，全民能有好的健康生活環境。

陳時中說，台灣有好的社會制度及好的執行力，人民也有好的健康觀念，卻努力好幾年都進不去WHO裡面參與業務。為此，全民將一致發聲，以健走2400萬步走入WHA，宣揚台灣也是國際上的重要一份子，並把經驗與國際分享。

陳時中會後受訪也提到參與WHA的進度。他說，今年1月底有美、日、海地、巴拉圭及史瓦帝尼等8國於WHO執委會上替我強力執言，我除了繼續和8國聯絡密切，也有其他國家對WHO向中國屈服的抵制行為，開始有微詞。

外交部次長謝武樵也說，WHO推動全民健康覆蓋，台灣卻被屏除在外。WHO應秉持專業、排除政治干擾，維護台灣2300萬人的健康權。目前為止，國際給台灣很多支持，外交部與衛福部會再努力，爭取參與WHO各項會議和活動。

今年度WHA將於5月20日到28日在瑞士日內瓦舉辦。台灣從2009年起以觀察員身分獲邀出席，邀請函均由WHO秘書長具名，正本直接寄送給衛生首長。但自2017年起在中國干涉下，我方就沒再取得邀請。

衛福部長陳時中。 記者鄧桂芬／攝影
衛福部長陳時中。 記者鄧桂芬／攝影
分享
衛福部國健署舉辦「2019世界衛生日、健康進行式」活動，由部長陳時中啟動「全民集...
衛福部國健署舉辦「2019世界衛生日、健康進行式」活動，由部長陳時中啟動「全民集萬步、走入WHA」儀式，表達全台民眾走向WHA的理念。 圖/衛福部國健署提供
分享
衛福部國健署舉辦「2019世界衛生日、健康進行式」活動，由部長陳時中啟動「全民集...
衛福部國健署舉辦「2019世界衛生日、健康進行式」活動，由部長陳時中啟動「全民集萬步、走入WHA」儀式，表達全台民眾走向WHA的理念。 圖/衛福部國健署提供
分享
衛福部國健署舉辦「2019世界衛生日、健康進行式」活動，由部長陳時中啟動「全民集...
衛福部國健署舉辦「2019世界衛生日、健康進行式」活動，由部長陳時中啟動「全民集萬步、走入WHA」儀式，表達全台民眾走向WHA的理念。記者鄧桂芬/攝影
分享
外交部次長謝武樵。 記者鄧桂芬/攝影
外交部次長謝武樵。 記者鄧桂芬/攝影
分享

WHOWHA陳時中
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

聯合報一周大事3/31~4/6

2019-04-07 02:04

李英宏嗨翻凱道 滅火器「晚安台灣」完滿落幕

2019-04-06 22:23

總統府音樂會 凱道民眾高喊「辣台妹」

2019-04-06 19:43

3月淡季不淡 陸客團來台人數意外年增87%

2019-04-06 15:19

明年總統大選 再傳年底陸客團要減少

2019-04-06 15:18

《台灣關係法》40年 台美煙花絢爛的背後

2019-04-03 15:26

捷運環狀線大坪林站至板新站 車站間人行道優化工程動土祈福典禮

2019-04-03 14:48

熱門文章

韓國瑜外銷清單 陳吉仲稱政策性採購將重創台灣

2019-04-06 18:05

韓國瑜被圍剿 神力女超人：你罰韓國瑜，我伐民進黨

2019-04-06 20:38

東區為何蕭條？老東區人連勝文點出大巨蛋是關鍵

2019-04-06 20:33

陳吉仲批韓國瑜農漁銷陸會傷台 吳芳銘：不要踐踏別人

2019-04-07 00:23

韓國瑜是否參加2020總統大選？ 幕僚8字回應

2019-04-06 21:20

角逐2020總統？郭台銘首回應：沒有意願

2019-04-06 20:32

藍營密會破局！過往經驗血跡斑斑 韓國瑜小心被捅刀

2019-04-07 09:00

勸進韓國瑜選總統陷僵局？ 國民黨內傳盼連馬吳協調

2019-04-06 14:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top