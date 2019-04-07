孫大千：暴力小英執政後變鬼扯小英

2019-04-07 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



蔡英文總統昨天LINE群組分享老照片，指2008年大陸海協會長陳雲林來台參與第二次江陳會，時任民進黨主席的她率領群眾抗議。蔡總統說，憤怒的人民一次次走上街頭，「而我們堅持跟台灣人民站在一起，即使被國民黨貼上『暴力小英』的標籤，我們也要堅持守護台灣。」對此，前立委孫大千諷刺，當年的「暴力小英」在執政後變成了「鬼扯小英」。

孫大千認為，蔡英文總統必須認真面對這幾個問題。第一，如果認為國民黨當年的兩岸政策是有問題的，那麼在總統大選的時候，為什麼要向人民保證會「維持現狀」呢？第二，現在民進黨引以為傲的經濟數據，其中很大一部分不是依賴中國大陸的市場和貿易嗎？如果沒有國民黨當年的兩岸政策，又如何能夠達到這樣的經濟成果呢？

孫大千指出，第三，究竟是馬政府時期的兩岸政策傾中，還是蔡英文的執政無能，才讓「台灣人的工作機會越來越少，傳統產業越來越小」呢？台灣的選民不是已經用選票告訴民進黨了嗎？第四，九合一選舉的潰敗，難道還沒有讓蔡英文學到教訓嗎？如果不是蔡英文做得這麼爛，賴清德究竟要力挽狂瀾什麼，不就是要收她的爛攤子。