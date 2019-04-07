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時代力量黨團：4月9日再提案集遊法排入議程完成二三讀

2019-04-07 11:20聯合報 記者林麗玉╱即時報導

今天是言論自由日立法院時代力量黨團今天表示，時力黨團已將《集會遊行保障法》增列入討論事項達20次，希望今年「言論自由日」之後，4月9日的第一次院會，集遊法修法能夠排入議程，完成二三讀！

時力黨團表示，言論自由是全世界民主國家共同的價值，更是台灣民主政治發展的基石。時力黨團堅持《集會遊行法》的修正草案，應保障民眾完整的集會遊行權利、守護不受箝制的言論自由。包括刪除禁制區規定，保障人民選擇集會遊行地點與場所的自由；刪除命令解散權，避免主管機關恣意妨礙集會遊行；以及已經爭取到的第十六條，協助、保護集會遊行所派之人員，配戴足以識別之標幟。

立法院時力黨團表示，台灣歷經長期戒嚴、無集會遊行之自由，民主前輩數十年來用行動與生命來爭取，其中《集遊法》修法，本屆立法院第一會期即開始進行審議，歷經四次委員會審查（2016/3/17、4/25、5/9、5/12）完竣出委員會， 並經過兩次朝野協商（2016/7/1、11/4）。希望將許可制改為報備制、將限制改為保障遊行自由。

時力黨團表示，今年言論自由日之後，下週二4月9日的第一次院會，時力將提案希望《集會遊行法》修法能夠排入議程完成二三讀！時力表示，希望台灣社會可以永遠保有言論自由的價值，讓台灣民主政治持續發光，不受任何外力的壓迫與侵害。

圖／擷取自立法院時力黨團臉書
圖／擷取自立法院時力黨團臉書
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