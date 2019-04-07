台南下營上帝廟參香 賴清德：堅持走完總統初選

2019-04-07 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



行政院前院長賴清德上午前往台南下營上帝廟參香，對於媒體詢問民進黨黨內總統初選紛擾，是否擔心最後黨中央祭出所謂的「霸王條款」時，賴重申堅持走完總統初選，也希望總統初選辦法不要改變。

「民進黨是民主的政黨，我們民主制度非常健全，我信任民進黨民主制度，我對國家人民使命感沒有改變，我堅持走完總統初選沒有改變，相信卓榮泰主席會好好處理。」

台南「下營香」廟會活動今天最後一天，賴清德上午9點由台南市長黃偉哲、立委郭國文及投入立委初選的葉宜津、李退之等人陪同來到上帝廟參拜。

賴等人下車時受到熱情鄉親歡迎，不少鄉親爭相握手，同時人群中不時傳出一聲聲「選總統！」「賴總統！」約100公尺路在人群簇擁下，花了近15分鐘才走完，現場熱鬧滾滾。

賴上完香後也來到廟前透過麥克風感謝鄉親們支持，同時重申堅持走回總統初選決心不會改變，他也話鋒一轉強調，中國對台灣的併吞威脅更大，中共國家主席習近平年初對外發表「席五點」後，其中有兩點已有併吞台灣的時間表，92共識已無中國國民黨所稱的「一個中國各自表述」，就是只有「一國兩制」，我們千萬不能接受，這次參選總統另項主要原因，就是要捍衛台灣主權。至於是否公開辯論，賴清德表示，尊重黨中央的規定，一切按制度來。

他也強調台南鄉親一路相挺，展現的熱情讓他相當感動，也細數擔任台南市長任內政績；如招商逾1兆元、失業率降低至3％餘等。