朱立倫：黨要溝通的是反對徵召韓國瑜的人

2019-04-07 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫提議與國民黨主席吳敦義公開會談，否則暫緩會面，對於是否是擔心換柱事件重演，朱立倫今上午受訪呼籲國民黨中央盡速徵召高雄市長韓國瑜，「黨中央要溝通的是反對徵召韓國瑜的人，但我一定全力支持」，所以沒什麼好溝通的，講一百次立場也一樣。

朱立倫再度強調「兩個全力」，徵召韓國瑜全力支持，辦初選全力以赴。他呼籲黨中央盡速徵召韓國瑜，他也全力支持，這樣就能讓全黨團結一致。朱立倫說，為什麼會面要用公開的方式呼籲全黨團結，因為自己從頭到尾立場都一致。

不過吳敦義認為，公開談話是做秀。對此，朱立倫表示，他講的沒有任何一字、任何一句是不能公開的，黨中央徵召韓國瑜他不僅全力支持，而且是第一個跳出來支持，「朱立倫沒什麼好特別溝通的」，今天黨中央如果願意徵召韓國瑜，他一定全力支持，大聲的支持。

朱立倫說，黨中央今天要溝通對象是反對徵召韓國瑜的人，但跟韓國瑜之間也都是互相支持；而現在徵召韓國瑜就沒有初選的問題，大家都希望要團結，所以他講一百次也是一樣，呼籲黨中央盡快徵召韓國瑜。

朱立倫再度強調，希望公開會面並沒有任何顧慮，只是講的每句話都要讓大家知道，他的立場都一樣，呼籲黨中央盡速徵召韓國瑜，「如果趕快徵召，就沒有初選的問題，這個立場很清楚明確」。