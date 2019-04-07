蘇嘉全：讓假訊息無所遁形 才不辜前人努力及犧牲

2019-04-07 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



今天是「鄭南榕殉道30周年紀念日」、也是言論自由日。立法院長蘇嘉全今天臉書表示，現在有些不懷好意者，利用寶貴的新聞自由，惡意抹黑、散佈虛假，若我們珍惜這得來不易的自由，就應更努力捍衛。讓假訊息無所遁形，不辜負前人的努力與犧牲。

蘇表示，先烈不惜犧牲生命換來新聞自由，是要讓所有的真相與事實能夠被揭露，不同意見與觀點能夠被表達，我們得共同珍惜這得來不易的自由，捍衛它的價值，而不是透過惡意抹黑、散布虛假不實消息，來傷害這個善良國家與社會。

蘇也提到，鄭南榕為了爭取言論與新聞自由，殉道滿30周年。根據無國界記者組織去年公佈的新聞自由指數，台灣的新聞自由度排名亞洲第一，正是因為有眾多前人的付出與犧牲，台灣才能夠有今天的成就，獲得國際的高度肯定。

蘇提到，當年先烈流血流汗，甚至不惜犧牲生命換來的新聞自由，是要讓所有的真相與事實能夠被揭露，不同的意見與觀點能夠被表達。然而，現在卻有些不懷好意者，利用寶貴的新聞自由，透過惡意抹黑，散佈虛假不實的消息，傷害善良的國家與社會，如果我們珍惜得來不易的自由，就應該更努力去捍衛它的價值。