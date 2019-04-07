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蘇貞昌：萬物有價自由無價 捍衛台灣人自由講話權利

2019-04-07 09:18聯合報 記者林麗玉╱即時報導

言論自由日行政院蘇貞昌今天在Line官方帳號發文，重申政府會加緊腳步，打擊假訊息。蘇也提到，「萬物有價，自由無價」、「與您繼續一起捍衛台灣人自由講話的權利。」

蘇貞昌表示，言論自由日是代表好幾代台灣人，為追求言論自由，奮鬥不懈的堅持與意志。近來，台灣面臨敵國假資訊、假訊息、收買言論的超限戰，政府會加緊腳步，為捍衛自由講話的權利而努力！

圖／擷取自蘇貞昌Line官方帳號
圖／擷取自蘇貞昌Line官方帳號
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