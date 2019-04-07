蘇貞昌：萬物有價自由無價 捍衛台灣人自由講話權利

2019-04-07 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



言論自由日，行政院長蘇貞昌今天在Line官方帳號發文，重申政府會加緊腳步，打擊假訊息。蘇也提到，「萬物有價，自由無價」、「與您繼續一起捍衛台灣人自由講話的權利。」