影/大甲媽今晚起駕 要選總統的都來了

2019-04-07 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一年一度的大甲媽祖遶境祈福行程今晚10點起駕，今天早上鎮瀾宮廣場就聚集很多年輕人，準備參加9天8夜的遶境活動。

今天中午陸續會有政治人物到場， 包括蔡英文總統，立法院前院長王金平，國民黨主席吳敦義，立法院長蘇嘉全 ，新北市前巿長朱立倫，高雄市長韓國瑜，行政院前院長賴清德，台北市長柯文哲等人，最後晚上有台中市長盧秀燕和立法院長蘇嘉全參加主持起駕儀式。