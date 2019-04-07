李登輝祕錄 94年張榮發牽線兩岸領導人會談遭他否決

2019-04-07 06:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



前總統李登輝。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook 日媒產經新聞7日刊出的「李登輝祕錄」連載以「『台灣海峽領導會談』提案遭踢開」為標題，談起1994年長榮董事長張榮發有意促成兩岸領導人會談，遭到前總統李登輝否決的經過。

內文提到，在李登輝指示下，1994年初起透過新加坡居中牽線，兩岸合資成立運輸公司的計畫私下悄悄展開。當時的新加坡總理吳作棟在1994年10月帶著具體的計畫訪問中國大陸，在北京與中共國家主席江澤民會談。然而，計畫遭到江澤民否決。江沒有說明為何反對，但是根據新加坡故總理李光耀在2000年出版的回憶錄，江澤民拒絕出於兩個原因。

其一，是1994年5月周刊朝日刊載的一篇報導，李登輝在台北與日本作家司馬遼太郎對談時提到身為台灣人的悲哀，談起了舊約聖經出埃及記摩西帶領子民出埃及的故事。李光耀認為李登輝將自己喻為摩西。對於一貫主張台灣是中國不可分割領土一部分的中國大陸而言，已將李登輝視為「非公開獨立派」，將率台灣人脫離中國大陸。這段對談被擅自譯為中文轉載後，在中國大陸引起了反彈。

其二，1994年10月廣島亞運會相關的騷動。亞州奧林匹克理事會(OCA)以參加國、區域的一員為由，發函邀請李登輝參加開幕式，但因為中國大陸的強烈反對並醞釀抵制，9月的時候OCA改口以不邀請政治人物為由，將李登輝排除在邀請名單之列。李光耀在回憶錄中提到，對中國大陸而言，李登輝沒有信義。

李登輝思考的是前往與台灣沒有外交關係的日本訪問的機會，但，江澤民將台灣在國際舞台活耀的機會給抹煞。

在李光耀看來，1994年發生的兩件與曾統治台灣的日本之間的事情，大大加強了江澤民對李登輝的不信賴感。

但另一方面，也差不多同時，出現江澤民一方向李登輝傳遞訊息的跡象。

1994年上半年，一名重量級人物造訪了前國策顧問曾永賢在台北的住家，他是一手打造台灣運輸業當代龍頭的長榮集團董事長張榮發。他提出了透過航行在台灣海峽上的船為舞台，舉行兩岸領導人會談的構想。

張榮發透過私人人脈向上海幫領導人的江提案，也獲得江私下允諾。對江澤民而言，有意以「祖國的和平統一」進逼李登輝，逼迫李登輝承認中國大陸為祖國。

李登輝在聽取曾永賢報告與江澤民會談構想後，毫不考慮立刻拒絕。李登輝的理由是，那是「生意人的想法，張榮發有著與中國大陸生意往來的理由」。李登輝對張榮發的反感非常強烈。

結果，不論是兩岸領導人會談還是合資公司的想法最終都未能實現。江澤民在1995年1月30日，以中共總書記的立場，發表了堅守一中原則的對台八項主張，並提出李登輝訪中的邀請。台灣方面回應，當中國大陸宣布放棄對台動武，才有總統首次訪問中國大陸的可能。雙方意見不一。